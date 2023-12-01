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港股被台股超車！中環地標被惡搞改名「國際金融中心遺址」

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

▲香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

港股恆生指數狂跌，已被台股加權指數追過，社交媒體上有人將香港中環知名地標「國際金融中心」的打卡點改名為「國際金融中心遺址」。對此，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港金融市場具備國際性、綜合性及增長性的特點，變成「國際金融中心遺址」的說法完全站不住腳。

▼香港被酸是「國際金融中心遺址」。（圖／翻攝小紅書）

▲▼港股被台股超車！中環地標被改成「國際金融中心遺址」。（圖／翻攝小紅書）

許正宇在網誌上提到，香港國際金融中心的地位不是一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使之倒下，成就倚靠的是「一國兩制」的獨特地位，政府、監管機構和業界長期耕耘，以及國際投融資者口碑，有信心、底氣和能力持續建設一個更有深度和廣度的國際金融中心。

不過，許正宇也說，全球經濟前景不明朗，地緣政治情況不穩，以及更長時間維持高息的利率環境等宏觀因素，無可避免地制約香港金融市場，特別是現貨股票交易及IPO首發融資金額短期表現。

▲▼港股被台股超車！中環地標被改成「國際金融中心遺址」。（圖／翻攝小紅書）

許正宇又說，香港金融市場根基穩固，韌性十足，面對環球風高浪急，不少業務仍繼續錄得增長，「過去歷經不同經濟周期如是，現在也如是。」

許正宇還說，中長期而言，香港金融市場面對的機遇肯定大於挑戰，「政府會聯同各監管機構，不斷推動落實新的政策措施及項目，堅持國際化特色，繼續融通中外資本，為市場可持續發展增添新動力。」

國際金融中心（International Finance Centre）位於香港島中環港景街1號及金融街8號，是香港知名地標，二期於2003年落成，高412公尺、94層，是目前香港第二高的建築物。

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

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