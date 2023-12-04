五月天被質疑假唱！演出行業協會表態「已關注」：在等處理結果

▲五月天上海演唱會被質疑假唱。（圖／翻攝自微博／五月天）

記者鄭思楠／綜合報導

五月天被大陸音樂鑑定達人「麥田農夫」指在演唱會部分假唱，惹陸網譁然，上海文旅局表示需要時間調查，相信音樂3日深夜發文，宣佈巴黎最終站演唱會將全程直播。對此，12月4日，中國演出行業協會一工作人員稱，已關注到此事，目前正在等文化執法部門的處理結果。

12月3日，北京市文化市場綜合執法總隊回應，他們會將情況記錄下來，根據情況進行判定。「如果後續涉及調查，會在官方平臺進行公佈。」北京市文化市場綜合執法總隊的一名工作人員稱，五月天今年在北京舉辦的6場演唱會上，他們均有安排幾名執法人員在現場進行監管，主要監管表演曲目與審批內容是否一致，「而且我們的位置也是在中控臺附近。」

本次爭議爆發點源自bilibili網紅「麥田農夫」，他常對藝人演唱會發表評論，近日聲稱接到了網友投稿，對五月天上海演唱會錄音檔進行分析，認為至少有5首歌都是假唱，另還有其它歌曲疑似是部分真唱、部分假唱。在他發表影片後，「五月天假唱鑑定」成為大陸微博熱搜第一，在網路上引發激烈討論。

相信音樂3日晚間發文，地球上最後一場「No.77好好好想見到你」將於巴黎標準時間7日晚間8點開始，同步在五月天官方IG直播，官方微博即時上傳，貼文寫道「全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心，讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與」。

大陸文旅局則表示「由於演唱會已經結束，需要一定時間開展調查」，只是需要一段時間，倘若調查結果屬實，五月天恐遭罰5萬到10萬元（人民幣，約新台幣25萬到50萬元）。