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換到現在最滿意！他讚這代iPhone「重量剛好又耐操」：電量很驚人

▲▼蘋果iPhone 15系列今日開賣,哀鳳,果粉。（圖／記者李毓康攝）

▲有果粉換了許多支iPhone，最為驚艷的是新一代iPhone 15 Plus。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

蘋果公司每年都會推出新手機，而每次只要有新款上市，就會有專業人士買來做性能比較。對此，一名網友表示，他從第一代iPhone開始使用，直到現在最滿意的款式，則是最新的iPhone 15 Plus，尤其是在續航力的部分，讓他感到十分驚豔，分享文曝光以後，也有許多人留言贊同。

這名網友在PTT上表示，從第一代iPhone開始，他陸續入手了超過10代的iPhone，過去最滿意的手機為3GS、6/6s以及11，後來雖然入手了12pro以及14 Plus，但都各有缺點，因此並沒有感到驚艷。

不過，這次換了iPhone 15 Plus以後，不但重量剛好，且大電量更是讓他感到滿意，將螢幕調到最暗、關閉網路以後，玩7小時的遊戲只掉14％電量，睡覺時也只會掉3％電量，加上其他的拍照功能、機身材料及設計等等，整體讓他感到十分滿意。

貼文引起熱烈討論，許多使用者也深有同感，「我跟原PO同感，15Plus超驚豔，17.0.3就不敢升了」、「Plus就15系列神機，沒有之一」、「15Plus電量真的屌，目前出門一天，幾乎都剩50％回家。」

事實上，iPhone 15系列手機上市後，英國科技YouTuber「Mrwhosetheboss」曾做過續航力測試，將近代的iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15及iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max等手機拿來評測，做了觀看短影音、觀看影片、玩遊戲、使用ChatGPT等測試，最後得出了結果，續航力由iPhone 15 Plus拿下了冠軍，最後一名則是iPhone 14。

以下為Mrwhosetheboss測試後得出的時間結果，點圖可放大：

▲▼Mrwhosetheboss對近代iPhone電力進行比較。（圖／記者柯振中製表）

 

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