陸零食龍頭「良品鋪子」大降價！創辦人：不走這條路「就是死」

▲良品鋪子。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸零食連鎖龍頭「良品鋪子」近日宣布了成立17年來規模最大的一次產品降價。良品鋪子的創辦人、董事長兼總經理楊銀芬在一份內部信中解釋，啟動新一輪改革，是因為公司面臨到「活不活得下去」的問題，「不走這條路，就是死路！」

楊銀芬在信中提到，公司實施了17年來首次大規模降價，300款產品平均降價22%，最高降價45%，「此次大規模降價行動，是回歸良品鋪子鄰家形象，走向品質好、價格親民的路線。」

楊銀芬強調，「不走這條路，就是死路！」

楊銀芬直言，17歲的良品，面臨著創業以來最艱難的挑戰，當下擺在面前的已經不僅是活得困難的問題，而是活不活得下去的問題，「我必須再次號召，並要求全體良品人對當下的經濟形勢、企業現狀有更清醒的認知。」

楊銀芬認為，良品鋪子面臨的挑戰來自多個面向，產業部分，線上消費流量轉移，競爭加劇，線下各種零食模式全面開花，一系列新物種的出現；用戶部分，消費邁入理性時代，老百姓的錢袋子摀得更緊了，不同的人群消費層次更分化、更分明，如何滿足不同用戶的需求，同樣是考驗；公司內部方面，隨著公司發展17年，機構臃腫、人浮於事，官僚主義、本位主義都浮現出來；體現在外部，就是發展滯緩，規模、盈利能力下降。

楊銀芬還說，良品鋪子的當務之急是要適應市場的變化，「消費者認為我們『貴』的現實問題，也表明我們的產品價格必須要更親民。我們要和供應鏈夥伴們一起，透過技術革新以及數位化工具，提升效率，把成本降下去，最終實現價格的親民。」