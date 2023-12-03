「一柱擎天」痛起床！白領男約砲中鏢無感　醫傻眼：都流鼻涕了　

▲淋病患者內褲沾染不少黃綠色膿汁。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名30歲的上班族到泌尿科看診，醫師詢問怎麼了？這名男子表示自己晨勃時候陰莖會痛，可能是攝護腺有問題，不過醫師經過超音波檢查，卻沒有發現異樣，所以請這名男子脱褲子讓自己檢查，這一脫才發現這名男子從尿道口已經流出黃色分泌物，而且龜頭紅腫，明顯就是感染「淋病」，詢問性史，這才發現10天前跟網友發生性關係，不排除是因此中鏢。

收治這名患者的醫師是國內知名泌尿科醫師張美玉，她表示這名男子是這週來看診，進到診間時就說晨勃時覺得陰莖會痛，認為自己可能攝護腺有問題，而且「下腹痛、尿尿痛、腰痛，就是覺得很奇怪」，當下聽完之後，讓張美玉醫師愣住，因為這些症狀都是泌尿科可能發生疾病的徵兆。

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由於這名30歲上班族患者無法明確說出徵兆，張美玉醫師只好當起「柯南」逐一排除，透過超音波檢查，並沒有看到泌尿道相關結構上的問題，所以請這名患者脫褲子進行內診，這名患者一開始還有點抗拒，不過就在張美玉堅持下，男子乖乖脫褲，這一脫就找到病因，因爲他的尿道口流鼻涕，而且龜頭紅腫，是典型淋病患者。

▲張美玉醫師提醒男性，尿道口有黃色分泌物，伴隨尿尿疼痛就要找醫師檢查 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉醫師詢問這名患者的性史，最後一次性行為是多久之前？這名患者說：「已經很久了，大約10天之前，是跟一名網友」，這個答案差點讓張美玉醫師暈了，因為淋病的潛伏期就是2到14天，這也說明了患者為何這兩天勃起都會覺得陰莖疼痛，因為尿道發炎。

因為這名患者的反應，讓張美玉覺得大家對性知識、性病知識量似乎不足，所以提醒「男性尿道是要非常乾淨，不能夠有黃色分泌物，也不能夠從分泌物的味道來判斷」，如果發現有類似情況，就請找尋專科醫師協助。

