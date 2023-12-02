小套房傳惡臭！男20年前死亡竟「起死回生」　韓警重啟調查

▲ 一名男子20年前被宣告死亡，然而死者另有其人。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起烏龍事件，一名20年前被登記死亡的男性「死而復生」，原來當年的死者另有其人，警方現已重啟調查。

綜合MBC等韓媒，2003年5月，警方獲報議政府市某連棟住宅地下室的一間小套房傳出惡臭，發現一名男子輕生後陳屍屋內，現場沒有從外部入侵的痕跡或他殺跡象，推測死者為套房租客，經家屬指認後確認身分，以單純的死亡事件結案。

然而，一名露宿在議政府市一代的57歲男性今年搭乘大眾交通工具時，在地方自治團體的盤問之下說出自己的身分，竟然就是20年前因輕生被登記死亡的死者，而他本人也是這時才知情。

他原先因程序太過複雜放棄更正資料，後來才在福利機構的協助下提出更正居民登記許可訴訟，並於今年1月獲得法院批准，隔了20年終於「起死回生」。

警方6月接獲行政安全部通知，目前正重新追查當年發現的男屍身分。相關人士說明，「遺體被火化後僅剩下照片，因此有許多困難之處，但為確認死者身分將竭盡全力」，另外也預計在12月底前傳喚被誤認死亡的男性，調查他過去這段期間以來的行蹤。

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