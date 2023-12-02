台南人哭哭！知名手搖店大火　員工目擊怒：有人抽菸丟草叢

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南中西區金華路、民生路口上，創立24年的手搖飲料店「紅太陽」，1日晚間發生火警。警消獲報後立刻到場灌救，迅速將火勢撲滅，所幸現場無人受傷、受困。業者表示，員工目擊有人抽菸後亂丟菸蒂，造成草叢起火延燒招牌，燒毀整家店，但詳細起火原因仍待進一步火調。





▲台南手搖店紅太陽疑似因有人亂丟菸蒂，引起火災。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，該飲料店位於金華路上，1日晚間9時07分火勢蔓延燃燒整間店。台南市消防局獲報後趕往現場，發現現場招牌起火，出動13車30餘人灌救，才將火勢撲滅。現場燃燒面積約20平方公尺，幸無人員傷亡。

而業者表示，有員工目擊現場有人抽菸後，把菸蒂丟進草叢，導致草叢燃燒引燃盆栽，並一路沿燒到招牌，員工雖在第一時間拿滅火器出來，但已搶救不及。業者強調，他們電線、總開關都在店內，不可能從店外燒起來。

許多在地人看到火警後紛紛留言，「我在家裡都覺得臭味很重」、「這家店老闆娘人不錯」、「懷念的太陽特調」、「海尼根綠、還有一個草莓奶的飲料都是滿滿的回憶呀，現在想買也買不到了」、「懷念的海尼根綠茶」、「已經沒幾家了」、「紅太陽又少一間了」。

據了解，起火的飲料店是創立於1999年的「紅太陽」，過去曾推出「海尼根綠茶」引起風潮，扣除火警的金民店，目前仍有10間店面持續營業。

▲台南知名手搖飲料店大火，該飲料店的海尼根綠茶曾風靡一時。（圖／翻攝台南即時新聞爆料平台）