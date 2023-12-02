快訊／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

記者蔡文淵、陳韻如／台南報導

國3南向148K通霄段今（2）日上午發生5車追撞事故！現場疑似是台電外包在附近台1線施工，電纜線不慎斷掉垂落高速公路，進而造成5車追撞，其中1輛廂型車翻覆。後車行車紀錄器事後曝光，廂型車當時似乎是被電纜線勾到輪胎，整輛車先偏移撞擊分隔島後，又被扯回造成翻覆。整起事故造成1人死亡、4人受傷，至於詳細事故原因仍逮釐清。

▲台電電纜線垂落國道，釀5車追撞，1死4傷 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

這起事故發生在今天上午9時許，台電外包在台一線136k通霄鎮通南里、五北里交界施工，但高壓電線不慎斷掉垂落國道，造成5車追撞，其中一輛廂型車翻覆，現場一片狼藉。

透過後車行車紀錄器畫面可以看到，當時廂型車輪胎遭到電纜線纏住，整輛車被拉去撞擊分隔島之後，又被往回扯，猛烈力道造成廂型車翻覆，撞擊到後車、分隔島，防眩板也因此被撞噴，波及到後方車輛。整起事故共造成1人死亡，1人輕傷、3人傷勢較為嚴重，均被送往醫院救治。

幾名車主、乘客事發後憤怒大罵，「高速公路上怎麼會有電線垂下來，我覺得太離譜了」、「在高速公路上看到這種事情太離譜，以為是單純事故撞到，後來看到是纜繩從我門前過，台電真的要檢討。」