紅火案再獲無罪　辜仲諒聲明：未傷害中信、勿以訛傳訛

▲辜仲諒再獲判無罪後發布聲明。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，在纏訟17年後，於高院30日的更三審再度獲判無罪。辜仲諒透過委任律師葉建廷發表聲明，感謝法院詳查，第二度確認他無罪；也強調自己並未傷害中信，外界勿再以訛傳訛。

以下為辜仲諒聲明的全文：



針對臺灣高等法院於今﹙30﹚日所宣示的紅火案判決結果，謹代理辜仲諒先生聲明如下：

1、首先要感謝臺灣高等法院合議庭的法官仔細調查及審理這件十分複雜的案件，並於詳細查證後，第二次確認辜先生等三位被告並沒有犯罪，還辜先生等人一個清白。

2、辜先生當初之所以勇於返台，乃深信包括他自己及所有同仁都沒有做過任何傷害中國信託的違法行為，這個初衷始終沒有改變。

3、紅火案不僅涉及一般人不容易理解的結構債等衍生性金融商品交易與公司併購等複雜的商業知識，過往也因為審檢辯各方的法律見解不同導致纏訟迄今超過17年，之前因許多外行而負面的報導造成外界許多不必要的誤解，雖讓辜先生等人必須屢屢費力在法庭中一再說明，本案既然已經第二次由法院宣判無罪，期待外界不再以訛傳訛，並深切期盼這種爭議不需要再持續下去。

辜仲諒選任辯護人：葉建廷 律師

112年11月30日



此外，中信公司也發布聲明：尊重司法判決結果，對於同仁獲取清白同感欣慰。