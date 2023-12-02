「舞者來這裡都全裸」摸乳人妻噁稱：皮膚白又滑　變態推拿師慘了

▲人妻去國術館按摩，控告負責人趁機猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

一名剛結婚的人妻，在丈夫介紹下前往新竹縣某國術館，給負責人周男推拿按摩，卻遭周男摸胸部、鼠蹊部、大腿內外側，周男還說「舞者來我這都是全裸」、「妳的皮膚白又滑」，讓人妻憤而提告。一審認為人妻指控的穴位與經絡點相近，難認有猥褻犯意，判周男無罪。案經上訴到二審，法官認為周男罪證確鑿，依犯對受照護之人利用機會猥褻罪，改判5月徒刑，可易科罰金15萬元。

判決書指出，人妻的丈夫給高中同學的爸爸周男推拿多年，因覺得效果不錯，也推薦妻子前往。人妻因而於2022年9月6日到該國術館，接受負責人周男推拿按摩，過程中周以手觸及她胸部上方、鼠蹊部、大腿內外側，並伸入內衣按壓她乳房，還告訴向她「有一些舞者來我這邊推拿，都是全裸」、「我媳婦皮膚黑又粗糙，妳的皮膚白又滑順」等，並在陰部上方按壓1秒左右，但周男都說是穴位，若會痛按壓過後就不會痛了。人妻事後越想越不對，認為遭到猥褻，對周男提告。

周男在審理時否認猥褻，稱雖然有按壓到人妻的胸部、鼠蹊部、大腿內外側等處，但這些都是推拿的過程，且沒有摸到人妻的外陰部或拉她的內褲到股溝處，辯稱「我從小拜師到現在將近50年，第一次遇到這種事情，客人都是一個介紹一個來的」、「她先生在我這裡推拿10幾年了」、「如果真的會猥褻女性早就沒飯吃了」。

人妻則證稱，周男現場拿出「會露出腹部、比她運動內衣還小的小可愛，以及比她內褲還短的短褲」要她穿，因她不能接受，只換上短褲，過程讓她覺得非常可怕的動作，是周男將整隻手從大腿伸進去她的內褲裡，手貼著她臀部側邊把內褲拉起來長達30至40秒，讓她很痛又感覺「純粹是在摸不是在推拿」。

新竹地院一審認為，周男於審理中提出筋絡人像，其上顯示人體似確有人妻指的「胸部上方」一路向下延伸至「鼠蹊部」、「大腿內側」部位筋絡，該人像上也標示有位於「大腿外側」穴位，縱使周男確曾觸及女子鼠蹊部及大腿內外側，亦難認有猥褻犯意。新竹地方法院認為，判周男無罪。

檢方再上訴，二審法官認為人妻證述詳細，也沒有誣陷周男的理由，判定周男犯行明確，依犯對受照護之人利用機會猥褻罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元。全案還可上訴。