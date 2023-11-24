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社會 社會焦點 保障人權

少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　新北色警猥褻3次下場曝

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲新北派出所員警藉職務之便猥褻少女3次得逞。（示意圖，非當事人／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／新北報導

新北新莊某派出所江姓員警因作筆錄接觸未成年少女小安(化名)，竟趁職務之便到小安住處親吻她嘴唇，又2度把她帶回家強吻，小安因畏懼江男是警察而不敢拒絕，被猥褻3次得逞。全案曝光後，江警坦承犯案，新北地院依犯3個成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪，合併處1年徒刑，可易科罰金。可上訴。

判決指出，江姓員警任職於新北市新莊某派出所，因幫少女小安做筆錄而認識她，竟趁職便於今年2月8日下午2點時，到小安住處親吻她嘴唇。小安想到江警承辦她案件，畏懼江警權勢而不敢反抗或拒絕，慘遭猥褻得逞。

江警於2月8日到4月期間某日下午，又藉故將小安帶回自家，在客廳親吻小安，並在不知名日期於自家陽台再度親吻小安嘴唇，總共猥褻小安3次。

全案經新北地院審理，法官認為江警因承辦案件接觸小安，明知她為14歲以上未滿16歲之少女，竟利用權勢滿足私慾，嚴重影響小安身心健全發展，審酌江警無前科、素性良好，犯後承認犯行，小安也在警詢時表示不願江警受法律上的追訴等情，依3個成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪，合併處1年徒刑，可易科罰金。全案還可上訴。

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