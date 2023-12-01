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林靜儀掃街巧遇政績　爭取3千萬汰換沙鹿老舊自來水管工程年底完工

▲為了解決自來水管線老舊問題，改善台中沙鹿民眾的用水品質，民進黨立委林靜儀成功爭取超過三千萬元的經費，施做自來水管線汰換工程，受益居民包括沙鹿區東晉路等區域在內計有333戶。（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲林靜儀爭取超過三千萬元經費施做自來水管線汰換工程，沙鹿等區域在內計有333戶受益。（圖／翻攝林靜儀臉書）

記者陳弘修／台中報導

為了解決自來水管線老舊問題，改善台中沙鹿民眾的用水品質，民進黨立委林靜儀成功爭取超過三千萬元的經費，施做自來水管線汰換工程，受益居民包括沙鹿區東晉路等區域在內計有333戶。在12月的第一天，林靜儀也與當地里長與議員們在工程現場進行視察。自來水公司沙鹿營運所主任在說明現場施工進度時指出，計畫書審核通過已取得沙鹿區公所路權及東晉路部分路權，九月進場施工，截至10月18日進度達32%，預計今年底路面刨鋪完成後即完工。

正在競選台中市第二選區立委連任的林靜儀，自補選當選後，在20個月的時間內成功地為台中爭取了八億經費，改善四十項學校建設、二十幾條的農水路、三口灌溉水井、二十幾條排水系統。

在地方服務上，林靜儀上任迄今除了與團隊跑了超過8000場的地方活動，就連協調會也開過八百多場。在中央問政與地方服務之餘，林靜儀近來在晚上結束行程後，也會自己親自操作臉書直播，不定時地與鄉親和網友們在空中互動，分享她在此次競選連任的過程心得或針對時事的即時評論。

兩年當四年用的林靜儀表示，當自己聽到鄉親表示，「因為有她的爭取，感覺到家鄉正在改變，不只學校環境改善、整體環境也變的更好」，內心相當感動，再多的辛苦與挑戰也不覺得累。

▼林靜儀在結束中央問政與地方服務工作後，也會不定期地透過直播與網友鄉親們分享看法。

對於沙鹿地區長期依賴地下水供應，林靜儀說，她補選上任以來一直就持續關注各項自來水工程，並積極爭取自來水延管管線及老舊管線汰換，此次東晉路施工經費達三千三百餘萬，而上任這兩年來就爭取自來水改善經費逾五千多萬，包括竹林里自來水管線汰換，該工程的預算為一千萬元，預計年底完工。

一同出席工程視察與說明會的福興里蔣木林里長、北勢里陳科求里長也表示，非常感謝林靜儀持續關心民生工程、爭取經費，後續未改善的部分，希望林靜儀能持續協助爭取並與自來水公司保持緊密聯繫，以確保工程進行時對當地社區的影響最小化。

林靜儀表示，這項工程將對當地居民的生活品質帶來實質改善，同時也有助於長遠的水資源保護，感謝當地政府和相關單位的支持，她會繼續關心和積極爭取類似的基礎建設項目，以提高沙鹿區的居民生活品質，這項自來水管線汰換工程預計將在不久的將來開始運作，期待為當地居民帶來更好的用水體驗，使當地民生的生活用水變得更加穩定，減少漏水率。

▼林靜儀補選上後任後在20個月的時間內替台中爭取超過八億的預算。（圖／資料照）

▲民進黨立委林靜儀1日表示，農業部今年在許多縣市試辦智慧水閘門遠端監控系統，但是台中並未納入，因此，她已要求明年要將台中納入智慧監控管理，並且補充人力，雙向改善農水系統管理及服務。除了智慧水閘門外，正在競選中二選區連任的林靜儀也提出另外三項主張替農民發聲， 內容包括健全農田水利人力、蟲害防治降低農損、協助工廠完成特登。（圖／林靜儀臉書）

自來水總管理處的總工程師在說明會上表示，這次的管線工程將使用延性石墨鑄鐵管(DIP)，這種管材更耐用且防漏，不同於塑膠管線老舊，容易導致水質混濁而導致管線破裂和漏水問題，這將對當地社區的生活用水質量和供應帶來實質改善，施工也預計於年底完成。

另外，自來水公司第四區管理處副處長張子中表示，本次三千三百餘萬元將由水公司全額負擔，受益戶數三百三十三戶，感謝林靜儀協助爭取改善汰管工程經費；自來水公司沙鹿營運所主任在說明現場施工進度時也指出，計畫書審核通過已取得沙鹿區公所路權及東晉路部分路權，九月進場施工，截至10月18日進度達32%，預計今年底路面刨鋪完成後即完工。

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