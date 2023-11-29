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社會 社會焦點 保障人權

老公不爭氣還搞外遇！人妻衝公婆家發傳單　怒嗆：什麼樣的媽媽

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲夫妻感情不睦吵架。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓男子和老婆結婚後感情不睦，兩人漸行漸遠，但老婆發現楊男工作不認真努力就算了，竟還搞外遇，氣得跑到公婆家外面大喊「你們縱容兒子外遇」，甚至發傳單怒嗆婆婆「什麼樣的媽媽可以教出這樣的孩子？」後來被楊家人告上法院，法官審理後，依毀謗罪判罰金5000元。

判決指出，楊男和老婆結婚後感情不睦，老婆除了嫌楊男工作不認真，更離譜的是竟還搞外遇，因此氣得在2021年6月25日中午12時許，跑到公婆家外，對楊父大喊「你們縱容自己的兒子外遇」。

後來楊男老婆和楊家徹底鬧翻，到了2021年9月16日，楊男老婆又跑到公婆家附近，散發「陳老師，你都是這樣教學生的嗎？是什麼樣的媽媽能夠教出高三聯考前轉學、大學被退學、碩士考八年、結婚不工作、一工作就外遇的兒子。」的傳單，家庭糾紛整個被攤在陽光下，鬧得街坊鄰居皆知。

後來楊男和老婆終於離婚，但楊家人卻不打算善罷干休，提告楊男老婆妨害名譽，楊男老婆則辯稱她講的都是事實，沒有惡意毀謗。

法官審理認為，楊男外遇的事情，就算老婆認為是真的，但楊男並非公眾人物或擔任、參選公職，其是否外遇，與公共利益無關，因此認為這一部份毀謗罪成立；但散發傳單的部分，則因傳單上沒有指名道姓，僅有稱「陳老師」，但陳老師在高雄比比皆是，一般通常之人實無法憑此即知傳單之內容係在指摘楊家人，不構成毀謗罪，因此僅判罰老婆罰金5000元，全案可上訴。

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