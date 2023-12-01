奧迪休旅國一大雅段衝撞緩撞車　開輔助駕駛...車頭全毀慘狀曝

▲國道一大雅段昨天深夜發生一起車禍，一輛奧迪休旅車開輔助駕駛，不明原因追撞緩撞車。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

國道一號北上176公里大雅路段昨（11月30日）發生一起車禍事故，一名32歲詹姓男子駕駛一輛奧迪休旅車撞上施工中的緩撞車，造成奧迪車頭全毀，緩撞車車尾也嚴重凹陷，所幸駕駛無大礙。不過，警方調查，詹男稱有開啟行車輔助駕駛系統，檢測後無酒駕情事，但詳細車禍原因有待釐清。

▲緩撞車車尾也都被撞到變形。（圖／民眾提供）



國道警察調查，詹男稱有奧迪休旅車裝有行車輔助駕駛系統，事故發生當下有開啟使用，在行經國一北上176公里大雅路段，撞上正在內側車道移動施工的高速公路局委外施工廠商的緩撞車，結果緩撞車車尾嚴重凹陷，奧迪休旅車車頭整個撞爛、全毀。

這起事故也影響國道通行，國道一號大雅段內、中線、外側車道都遍滿碎片、零件，交通事故在約一個小時後、約深夜10點35分排除。

警方也呼籲用路人行駛高速公路，應注意前方路況，不疲勞駕駛，注意行車安全，許多車輛具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但也因為如此，造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。