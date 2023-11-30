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剛升職加薪「父母開口討2萬孝親費」！OL崩潰：把我當提款機嗎

▲▼小白臉,討錢,錢,台幣。（示意圖／資料照片）

▲女子才剛升職、加薪，父母就要求將孝親費提高到2萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

隨著物價、房價愈來愈高，一般上班族想要生活愈來愈不容易。一名女子平時有給家中孝親費，近日好不容易升職、調薪，父母得知後，卻開口要求將孝親費加到2萬元，讓她感到十分崩潰，認為自己被當成了提款機。貼文曝光後，也有許多人給出建議。

這名女子在Dcard上分享，原先的工作薪資大約落在4萬多元左右，而她領到薪水以後，除了會給予1萬元的孝親費以外，也會幫忙補貼一些父母的信用卡費，沒想到今年10月才剛升職、加薪，父母卻也立刻來討錢，要求將每月孝親費提高到2萬元，讓她十分傻眼。

女子表示，家裡除了她以外，還有個工作不穩定的哥哥，而哥哥堅持不幫父母出任何費用，只會偶爾請吃飯，父母對於這件事，也僅僅是以「沒賺那麼多」來帶過。

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲父母不斷開口要錢，讓女子心情十分糟糕，認為自己被當成了提款機。（示意圖／ETtoday資料照）

不料，前陣子母親突然離職，父親的工作也沒辦法做一輩子，2老完全沒有提到退休後的規劃，讓她十分擔憂，且她被要求幫忙出資的情況愈來愈頻繁、金額也漸漸變大，父母甚至還開口「以後房貸車貸也要靠我跟我哥幫忙」，一連串的壓力接踵而至，女子感到十分絕望，完全不曉得往後要怎麼存錢。

此外，女子還補充，光是11月整個月，她就已經幫父母出了將近4萬元，而這也讓她忍不住心想，「爸媽是把我當提款機嗎？」持續受到這件事的困擾3個月，女子也逐漸發現，每次只要父母開口「就是為了錢」，實在不曉得如何是好，因此希望能詢問網友的意見，把這種情況好好解決。

貼文引發討論後，不少過來人也坦言，「升職加薪都不要跟父母坦白」、「有預感車貸房貸以後只有妳會付，然後最後名字是哥哥的。勸妳硬起來」、「父母提一次妳就扣一半阿，再提就再扣，扣到他們不敢提。孝親費本來就量力而為的，自己的錢還是留在自己身邊最實際。」

 
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