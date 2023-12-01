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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭2億美金「冀將軍」內幕　蔡正元：扮演藍白聯繫角色

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前自曝有人開價2億美金請他當副手，引發熱議。關於其中的爭議角色「冀將軍」，前立委蔡正元表示，冀泰來確實扮演藍白之間的聯繫角色，但與2億美金事件無關，是柯文哲把他弄在一起，由於白營目前正在情緒熱頭上，國民黨應該盡量冷靜處理，不要把事情打岔開來。

▲馬英九、朱立倫、柯文哲、侯友宜於政黨協商會議後合影並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲藍白合破局，蔡正元認為白營可能還在情緒熱頭上，國民黨應當冷靜處理。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡正元在11月30日播出的政論節目《庶民大頭家》中提到，柯文哲在2014年的表現，有兩件事情的確不是那麼適合出現在正常選舉裡面，一個就是講那所謂的3億男，柯講的就是鴻海創辦人郭台銘，第二個老鼠尾竊聽事件，後來找到是柯自己人弄出來的，但是他當時很遺憾一件事情，綠媒當然會抓著這一點猛打當時參選的連勝文跟國民黨，可是事實上打得最用力的不一定是綠媒，所以這種狀況在選戰上面會變成漫天烽火，分不清楚誰是朋友、敵人。

至於2億美金事件，蔡正元表示，關鍵角色之一的「冀將軍」，國民黨立委參選人葉元之也說不是國民黨黃復興黨部主委季麟連，而是前國安特勤主任冀泰來，冀泰來是在阿扁時代擔任國安局官員，在這次的過程中，某種程度上扮演著藍白之間的聯繫角色，「但是很確定他跟2億美金事件無關，只是柯文哲把他弄在一起。」

蔡正元接著說道，另外還有一個余姓商人，此人在華人圈裡面就是一個比較會信口開河的人，在藍綠各方面都有一點來往，「這東西處理起來等於是讓柯文哲借力使力，去擴大藍白切以後的感情失和問題。」

最後，蔡正元認為，白營現在可能還惦記著那一些不愉快的事情，覺得他們是吃虧的，冀泰來扮演中間角色，被認為傳達錯誤訊息，所以在某種程度上，冀泰來是被故意拉進來的，由於白營正在情緒熱頭上，目前最好的處理方式是國民黨要盡量冷靜，不要把事情打岔開來，盡快把藍白切所產生的感情差距填補起來，才是最重要的事情。

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