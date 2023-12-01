台灣之光！Q sweet吳葵妮蟬聯3屆世界冠軍　巧克力界奧斯卡奪12獎

記者黃翊婷／綜合報導

巧克力工藝師吳葵妮今年在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的世界巧克力大賽（International Chocolate Awards，ICA）中，第三度蟬聯世界冠軍，一口氣拿下3金2銀1銅6特別獎，共12項大獎，同時也是全球得獎最多的亞裔手工巧克力師，堪稱台灣女力之光。

▲吳葵妮這次以花卉為主題參賽。（圖／翻攝自Q sweet臉書、官網）

Q sweet巧克力菁點主廚吳葵妮過去曾在世界巧克力大賽中獲得「巧克力工藝師（Chocolatier）類組」金牌，這次是她第三度蟬連世界冠軍，一口氣拿下3金2銀1銅6特別獎，共12項大獎，其中3面金牌分別為軟糖黑巧克力組別的「獨家軟糖巧克力-野薑花」、巧克力霸複合巧克力組別的「療癒巧克力霸-草莓茉莉花」、果乾類巧克力組別的「療癒果物系列-青芒果」。

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▲療癒巧克力霸系列-莫內花園。（圖／翻攝自Q sweet臉書、官網）

身為該行業的少數女性創業者，吳葵妮使用台灣食用花卉當主題，選用野薑花、埔里玫瑰、茉莉花、紫羅蘭等花卉做出具備「好吃」與「高超技藝」的巧克力，呈現出不一樣的女力特質，口味也獲得評審團青睞，不僅呼應了聯合國制定的永續發展目標「實現性別平等」，也獲得台下與會的歐洲人喝采。

▲金桔之島（法式夾心巧克力）曾獲得2021世界銅牌和2020亞太區銀牌。（圖／翻攝自Q sweet臉書、官網）

此外，吳葵妮也挑選台灣在地水果進行創作發想，由於每一批水果的纖維質、甜度水分等特質都有差異，所以在製作法式軟糖時，容易因為熬煮的凝結點難以判斷而失敗，但在她的不斷嘗試及調整之下，最終仍以「獨家軟糖巧克力-金桔」、「獨家軟糖巧克力-玫瑰荔枝」奪下銀牌和銅牌。