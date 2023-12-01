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大陸 大陸焦點 特派現場

玩遊戲輸了！臉被蓋「允許屠宰」豬肉印章　他搓2天：洗不掉啊

▲▼男子玩遊戲被蓋豬肉印章去除不了。（圖／翻攝微博）

▲大陸一名男子玩遊戲輸了，被朋友在臉上蓋了豬肉專用的印章。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸河南一名男子，近日和朋友玩遊戲時輸了比賽，因此臉、脖子被蓋了「檢驗合格，允許屠宰」的豬肉印章。沒想到，經過2天印章仍無法清除，讓他非常崩潰，只能穿著高領的衣服、戴口罩出門。

綜合陸媒報導，男子28日表示，他日前跟朋友們玩遊戲時，可能是狀態不佳或對手太強，讓他輸了比賽。然而，他的朋友們並沒有就此放過他，而是用豬肉印章在他臉上留下了「檢驗合格，允許屠宰」印記。

男子本以為印章可以用水清洗掉，沒想到兩天後仍非常清楚，害他出門時只能穿高領毛衣、戴上口罩遮掩。他表示，以後會更加謹慎地玩遊戲，以防再次出現這樣的情況，並強調至今都「還沒洗掉」。

▲▼男子玩遊戲被蓋豬肉印章去除不了。（圖／翻攝微博）

▲男子臉上有「檢驗合格，允許屠宰」8個大字。（圖／翻攝微博）

網友看完紛紛留言，「哈哈哈哈哈哈這整不掉了吧」、「這個滲透力特別強，煮熟了那個印都一清二楚去不掉，這個真的成胎記了」、「對自己夠狠」、「你主人不負責洗嗎」、「快過年了，等著被宰吧」、「可以出籠了，檢驗合格，允許屠宰」。

也有人說，「這玩意兒可不是一般的印章塗料，是會和皮膚蛋白質發生反應的洗是洗不掉的，只能等皮膚自然代謝換一層，週期大概一個月」、「其實兩週差不多看不見了」。

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