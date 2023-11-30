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超速40公里扣牌半年！北市舉發數「狂增4.8倍」　973件已執行

▲危險駕駛定義將從超速60公里降至超速40公里就算超速。（圖／記者李毓康攝）

▲危險駕駛定義從超速60公里降至超速40公里。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／台北報導

為降低車禍死亡，6月底起，嚴重超速取締自超速60公里下修為40公里，且罰款從2.4萬加重至3.6萬元。台北市交通事件裁決所指出，北市今年7月至10月有2613件危險駕駛須吊扣車牌的違規車輛遭舉發，月平均653件，是修法前月平均的4.8倍，呼籲用路人小心駕駛，遵守道路速限減速慢行。

今年6月30日道路交通管理處罰條例共34條新制施行，其中行車速度自原超過規定之最高時速60公里調降至40公里，行車速度只要超過規定之最高時速40公里以上，即以道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，除處1萬2000元至3萬6000元罰鍰外，還要吊扣汽(機)車牌照6個月，如果不按時繳送還會被註銷車牌。

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▲金山分局取締超速，抓到一輛大型重機時速179公里，嚴重超速109公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

北市裁決所指出，今年7月至10月裁決所轄管車籍為台北市之車輛被舉發第43條危險駕駛須吊扣車牌違規計2613件，月平均653件，為112年1月至6月修法前月平均135件之4.8倍。裁決所截至112年11月29日已執行牌照吊扣973件。

裁決所提醒，民眾如果被開罰，務必按照規定繳送牌照執行吊扣，勿聽信網路免扣牌謠言，花錢當冤大頭，還可能必須負擔刑責。同時也呼籲用路人小心駕駛，遵守道路速限減速慢行，維護自身安全也保護其他用路人，平安出門平安回家。

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超速危險駕駛裁決所

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