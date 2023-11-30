台中七期最新百貨試營運　老井燒肉、初魚鐵板燒農曆年前迎客

▲台中七期最新百貨誠品生活480試營運，12月1日起開放部分樓層讓消費者購物。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中七期近來熱鬧滾滾，最新百貨誠品生活480原訂今年底全面開幕，但受工程進度影響，明（12/1）起先開放1到5樓對外營業，各樓面櫃位、數十品牌也正式亮相。誠品生活480透露，7、8兩層樓將引進老井燒肉的新品牌「侍老井」，以及一位難求的日式無菜單料理「初魚鐵板燒」，還有米其林名店膳馨、Enrich等餐廳，預計趕在農曆年前全面開幕。

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▲誠品生活480樓高8層，目前餐飲部分僅在地下一樓，其餘主題餐廳要等到農曆年前才會開幕。（圖／記者游瓊華攝）



誠品目前在台中共計有5家大型書店，分別是中友店、大遠百店、綠園道店以及三井門市，還有最新亮相的誠品生活480門市，其中誠品生活480占地最大，已然成為台中最大書店。業者也透露，新門市開設在七期，也可感受到其消費力道，與其他門市相較，誠品生活480的客單消費金額遠比其他門市還要來得高。

▲誠品生活480一樓有三米高的聖誕書裝置，看來相當可愛。（圖／記者游瓊華攝）



誠品生活480以城市美術館為概念，全棟8層樓高，佔地7500坪，8個樓層包含地下一樓美食街共有上百品牌，外牆大面積留白，一樓挑高空間也因應聖誕節打造3米高的聖誕書。

原有一說，誠品生活480將趕在今年12月底前全面開幕，但今天業者透露，因各地缺工嚴重，主題餐廳正積極趕中當中，預計要到明年農曆年前才能全館正式開幕。