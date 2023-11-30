小黃停華中橋下慘被破窗偷財物　鑿子賊一夜毀10車得手1萬元

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區華中橋堤外停車場，在21日凌晨有多台停放的小黃被人敲破車窗行竊，有10名運將陸續向警方報案，估計總共損失1萬多元，警方追查，發現當天凌晨1名男子形跡可疑騎車到附近，徒步進入停車場後破壞副駕駛座車窗搜刮財物。

警方調查，33歲的謝姓男子，平時無業，住在新北市中和區，在21日凌晨至22日早上期間，騎機車到北市萬華區華中橋下停車場，先將機車停放在停車場外的路邊，然後以徒步方式進入停車場內四處查看。

▲北市華中橋停車場出現小黃大盜，一夜破壞10車得手1萬多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器追查，發現謝姓男子觀察之後，鎖定10台停放在停車場內的計程車下手，以鑿子將副駕駛座的車窗敲破，然後鑽進去竊取財物，短短時間就偷了10台計程車，直到運將陸續報案清查，總共損失金額達1萬800元。

▲小黃大盜一夜破壞10車得手1萬多元，專門破壞車窗進入行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定謝姓嫌犯，24日向地檢署申請拘票，並前往新北市中和區華新街附近埋伏，當場逮捕謝姓嫌犯，在家中扣得剩餘的6900元贓款、筆記型電腦等證物，也起獲犯案用的鑿子，訊後依照加重竊盜、毀損罪嫌送辦。