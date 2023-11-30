全家去姑姑店裡捧場！「19樣菜+酒水」被收13600元　原因曝光罵翻

▲姑姑的小孩最近開店。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者朱祖儀／綜合報導

如果親友創業開店，不少人會去捧場消費，不僅能替對方做業績，有時還能有優惠。但一名網友抱怨，最近姑姑的小孩開了一間快炒燒烤店，爺爺奶奶帶著家人一起用餐，15個人總共吃了19樣菜加點酒水，沒想到最後結帳竟然要1萬多塊，讓她相當傻眼。文章曝光後，隨即掀起眾人批評。

原PO在Dcard發文表示，姑姑小孩最近開了一間快炒燒烤店，近日爺爺奶奶想要去捧場，就帶著全家人一起去吃飯。前一天奶奶有問說，「我帶1萬塊夠不夠？」姑姑還保證說「夠啦」。沒想到當天15人一起用餐，最後結帳卻要付1萬3600元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，當天他們總共點了19樣菜，有些菜擔心份量不夠，就點了2、3份，還加點了4罐飲料、1罐38高粱和2罐礦泉水，沒想到價格竟然這麼貴。後來才發現，因為他們原本有點小龍蝦和砂鍋魚頭，中途因為吃飽了，就叫姑姑不要料理，「結果他們還是把這2樣算了錢」。

不僅如此，她後續和媽媽一起算錢，發現還被多收了5、6千塊，原來當天除了他們15人在用餐之外，姑姑一家8口以及聘請的員工也一起吃飯，那些錢全都算在他們的帳單上，所以才會這麼貴，但她還是不禁納悶問道，「1萬3600元是我吃米不知道米價嗎？」

不少人看到後紛紛表示，「為啥8人加員工要算在你們頭上」、「我們公司聚餐大致上都是10個人吃5000上下，而且是吃很飽的情況，你姑姑小孩真的不會做人，做生意還跟自己家人收這種錢…更何況員工的錢一定是他們自己老闆負擔，你爺爺又不是老闆」、「生意是多差，連親戚都要敲」、「好好笑親友去沒打折沒招待就算了，還要幫忙請員工吃飯」、「自己人坑自家人？第一次看到。一般來說親戚用餐都會打折跟招待的」、「姑姑借花獻佛請員工吃飯，總而言之，他們吃相難看就是了」。

▲不少人認為，以燒烤來說吃到上萬有點太貴。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



也有人分析，「如果扣掉被多收的，去燒烤店15個人7、8千還好」、「整體份量對上整體價格，除非真的好吃到不行，不然很快就撐不住了」、「13600/2=6800，就當兩桌的錢，你看幾道菜這樣看划不划算」，但多數人仍認為菜色份量太少，吃起來不划算，「焗烤櫛瓜6片就要100？要確定欸」、「第一次看到吃燒烤吃到1萬3600，有夠誇張」、「不是吃桌菜，吃那些小東西吃到破萬，這真的很扯」。