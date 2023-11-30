他吸食冰毒7個月不成人形！　積極治療「對比照曝光」

▲冰毒導致體重迅速減輕、口腔、皮膚潰瘍和其他健康問題，甚至嚴重損害大腦，導致記憶喪失、偏執等精神病。（圖／擷取自太陽報。）



圖文／CTWANT

毒品危害不容小覷，美國一名婦人分享兒子吸食冰毒的過程，短短七個月從運動員變的不成人形，甚至失聯數月，所幸後來得知兒子積極接受治療，漸漸回到生活正軌上。該名婦人也感動表示：「我的兒子回來了、孫女的爸爸回來了，一家人終於能再次團聚。」

珍妮佛•薩爾芬－特雷西（Jennifer Salfen-Tracy）在臉書上上分享兒子科迪·吉布森（Cody Gibson）吸毒的經歷，她表示，兒子吸食有「毒王」稱號的冰毒，導致體重下降，肌膚受損，精神狀態更被嚴重影響，甚至失去聯繫找不到人。

根據美國國家衛生統計中心（NCHS）的統計，2021年美國有超過10萬人死於吸毒過量，而珍妮佛的經歷分享，再度喚起過去十年美國的廣泛藥物濫用問題。

▲所幸柯迪積極接受治療，家人也不放棄給予鼓勵支持，最後成功回歸正常生活，柯迪也開心表示：「我曾經患有毒癮，但我找回來健康。」（圖／擷取自太陽報。）



珍妮佛表示，分享經歷的同時，發現很多家庭面臨同樣的心痛，只是選擇不談論，毒品氾濫需要靠家庭齊心協力解決，而不是單靠政府花費高額的錢補助，讓家庭互相推卸責任。

所幸柯迪積極接受勒戒，並回到正常的生活，讓珍妮佛開心說：「這條路對柯迪或我們、甚至所有參與其中的人來說並不容易，但我非常感激我的兒子今天還活著並且清醒。」

冰毒在我國列為二級毒品，正式名稱「甲基安非他命」，是一種強力興奮劑，服用後影響多巴胺釋放，進而產生愉悅感，讓服用者自信心增強、精力旺盛、食慾降低等症狀，長期服用冰毒，可能會患上因中樞神經刺激劑而引起的精神疾病。



《CTWANT》提醒您：拒絕毒品 珍惜生命

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