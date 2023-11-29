台女遇日電車癡漢「求助被冷回」　粉專點4特徵容易被下手

▲廖姓女子赴日旅遊時遇到癡漢，求助警方、駐日代表後趕到受傷。（示意圖／取自pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣一名廖姓女子日前到日本旅遊，在電車上遇到癡漢，雖立刻喝斥並求助警察、駐日代表處，但最後不了了之，引起網友討論。對此，有日本網友分享，日本癡漢最喜歡下手的女生4種特徵，呼籲女生要多注意。

臉書粉專「日本省錢小站」29日發文表示，有日本網友分享日本癡漢最喜歡下手的4種特徵，包括「黑髮」、「頭往下仰看起來沒自信」、「駝背」及「內八站姿」等，「也呼籲女孩子出門最好是跟右圖一樣，結伴並且抬頭挺胸有元氣，才比較不會讓癡漢盯上喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本某網友分享日本癡漢最喜歡找左圖這種 黑髮+頭往下仰看起來沒自信+駝背+內八 站姿有這四種特徵的女生下手 也呼籲女孩子出門最好是跟右圖一樣 結伴並且抬頭挺胸有元氣 才比較不會讓癡漢盯上喔^^ 由日本省錢小站發佈於 2023年11月28日 星期二

回顧此案，廖女9日搭乘日本電車時遭癡漢偷拍裙底，當下大聲喝斥，卻被站務員制止，求助日本警方為拿到任何的報案證明。事後，廖女仍不放心，因此於14日向駐日代表處求助，然而對方態度消極，還說「她在日本10年也沒遇到色狼」，讓廖女心寒，「不知道有多少女孩被這樣消極的SOP，搞到對國家沒信心，只能讓事情石沈大海」，

廖女說，「心理一直擔心自己，裙底風光是否已經被展示在哪個網路上」，「好委屈好想哭好想揍當時那個拍我的人，好恨我自己為什麼穿短裙，好想罵站務員為什麼不幫我，好後悔到日本玩，我好想回家」，「不知道是不是有點創傷了，老是想到就會激動，每次等到夜深人靜哭完睡醒，才稍微好點」。

針對廖女的說法，駐日代表處表示，當下已連繫日本警方了解案情，並跟當地的律師諮詢進行協助，由於非當事人而無法代裡或提供訴訟的意見，且廖女還有其他行程，無法留在東京處理後續情況，因此他們可以給的幫助非常有限。