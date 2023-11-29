　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台女遇日電車癡漢「求助被冷回」　粉專點4特徵容易被下手

▲▼ 少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲廖姓女子赴日旅遊時遇到癡漢，求助警方、駐日代表後趕到受傷。（示意圖／取自pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣一名廖姓女子日前到日本旅遊，在電車上遇到癡漢，雖立刻喝斥並求助警察、駐日代表處，但最後不了了之，引起網友討論。對此，有日本網友分享，日本癡漢最喜歡下手的女生4種特徵，呼籲女生要多注意。

臉書粉專「日本省錢小站」29日發文表示，有日本網友分享日本癡漢最喜歡下手的4種特徵，包括「黑髮」、「頭往下仰看起來沒自信」、「駝背」及「內八站姿」等，「也呼籲女孩子出門最好是跟右圖一樣，結伴並且抬頭挺胸有元氣，才比較不會讓癡漢盯上喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本某網友分享日本癡漢最喜歡找左圖這種 黑髮+頭往下仰看起來沒自信+駝背+內八 站姿有這四種特徵的女生下手 也呼籲女孩子出門最好是跟右圖一樣 結伴並且抬頭挺胸有元氣 才比較不會讓癡漢盯上喔^^

日本省錢小站發佈於 2023年11月28日 星期二

回顧此案，廖女9日搭乘日本電車時遭癡漢偷拍裙底，當下大聲喝斥，卻被站務員制止，求助日本警方為拿到任何的報案證明。事後，廖女仍不放心，因此於14日向駐日代表處求助，然而對方態度消極，還說「她在日本10年也沒遇到色狼」，讓廖女心寒，「不知道有多少女孩被這樣消極的SOP，搞到對國家沒信心，只能讓事情石沈大海」，

廖女說，「心理一直擔心自己，裙底風光是否已經被展示在哪個網路上」，「好委屈好想哭好想揍當時那個拍我的人，好恨我自己為什麼穿短裙，好想罵站務員為什麼不幫我，好後悔到日本玩，我好想回家」，「不知道是不是有點創傷了，老是想到就會激動，每次等到夜深人靜哭完睡醒，才稍微好點」。

針對廖女的說法，駐日代表處表示，當下已連繫日本警方了解案情，並跟當地的律師諮詢進行協助，由於非當事人而無法代裡或提供訴訟的意見，且廖女還有其他行程，無法留在東京處理後續情況，因此他們可以給的幫助非常有限。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
台中「鐮刀怪客」見車就砍　路人嚇壞急閃
快訊／婚外情後首度復出　楊敬敏發聲
莊群施「生前非常照顧健康」腦出血猝死！78歲父悲痛：實在接受
20多歲就買2、3間公寓！趙少康要教「年輕人賺錢買房」
鬼鬼換黑圖原因曝光　「最可愛家人」2周前離世
台灣老兵返陸探親找到初戀　「你嫁人是對的」告白信惹哭全場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣老兵36年前返陸探親找到初戀　「你嫁人是對的」告白信惹哭全場

台女遇日電車癡漢「求助被冷回」　粉專點4特徵容易被下手

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

台灣老兵36年前返陸探親找到初戀　「你嫁人是對的」告白信惹哭全場

台女遇日電車癡漢「求助被冷回」　粉專點4特徵容易被下手

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

印度羽球賽周天成首輪出局　王子維晉16強

李多慧曝甜美微笑靠「練出來」、大方分享露出10顆牙齒最漂亮

王躍霖跟龍迷說　明年換隊伍還是要跟我打招呼，我會很感激

哈瑪斯願「延長休戰4天」持續釋放人質　換以色列釋放更多巴囚

愛滋防治好消息！20年來首見「新增感染者跌破千例」　羅一鈞揭原因

快訊／力挺楊敬敏！　林書豪：每個人都值得第2次機會

快訊／婚外情後首度復出　楊敬敏：以球員身份打出最好表現

海岬型船運價一飛衝天　單日上漲21%、日租創同期14年新高

台中「鐮刀怪客」沿街見車就砍　7車玻璃儀表板損壞！路人嚇壞急閃

莊群施「生前非常照顧健康」腦出血猝死！78歲父悲痛：實在接受不了

賓士突急切遭後方騎士叭兩聲　球棒隊下車遇辣椒槍秒龜縮

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

赴日買UNIQLO超划算？　內行推1物：半價入手

飛日本1599元！虎航促銷明10點開跑

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

更多熱門

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

戀愛時最黏人的3星座！Top 1佔有慾強

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面