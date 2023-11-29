又當機？多位滴滴用戶「補償券領不了」　傻眼：鬧笑話嗎

▲滴滴打車今向所有用戶發放補償券。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸叫車App滴滴出行今（29）日因大當機一事再次道歉，並對平台所有用戶發放10元（人民幣，下同，約台幣44元）補償券。不過有多名網友表示，「今天整個補償券系統又崩了領不了，這不是鬧笑話嗎？」

據《上游新聞》報導，11月29日，滴滴在App發布道歉聲明，表示針對故障期間受影響的訂單，將於未來24小時內完成結算，乘客如有多支付的情況將退回多收部分，並補償所有用戶「10元打車通用券」，無使用門檻，使用期限至12月2日。

▲不少網友表示，系統當機根本顯示不出此畫面。（圖／翻攝自微博）

對此，網友紛紛表示，「10塊雖然不多，但畢竟用戶基數大，也算挺有誠意的了」、「今天就獎勵自己搭計程車回家」。但有不少人表示，補償券加載異常，根本無法領取，「App打不開，是不是又崩了」、「10塊，2號就過期，關鍵是還領不到，真行」、「直接發到帳戶裡不就好了，還非得領一下，打開了又點不動，退出再進去就沒了」。

▲滴滴官方客服回應，補償券沒有限制數量。（圖／翻攝自微博）

滴滴官方客服則回應，「補償券是沒有限量的」，只是目前領取的人數較多，稍後重新加載即可。目前，滴滴App的所有服務已經全部恢復。