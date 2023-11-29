侯友宜陸生來台就業挨轟　柯文哲喊「先算容量」：不會馬上門戶洞開

▲柯文哲出席2023台灣經濟發展論壇：與國家未來領導人對談。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前表示，當選將重新協商海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），並開放大量陸客、陸生來台就讀、就業，引發外界質疑。民眾黨總統參選人柯文哲29日表示，應該要先通過「兩岸協議監督條例」，下一個再討論貨貿，之後才是服貿，陸生來台也不能「1、2、3門戶洞開」，應先算一算台灣的capacity（容量）有多少。

柯文哲29日下午出席2023台灣經濟發展論壇，會前接受媒體訪問。針對侯友宜提重啟協商ECFA，以及陸生來台就業等，使民進黨批評侯走回前總統馬英九老路，跟年輕人搶工作？柯文哲回應，按照2014年太陽花學運大家的共識，「兩岸協議監督條例」要先過，下一個討論貨貿，最後才是服貿。

柯文哲強調，「國家還是要有SOP，我想大家按照理性、務實、科學態度解決國家面對的問題，這樣就好了。」至於大量陸生要進來也是一樣，「不會說1、2、3門戶洞開，因為要先算一算我們的capacity（容量）有多少，要怎麼進來，凡事要有計畫，都可以做，但要控制之下再執行。」

媒體追問，會不會覺得若開放陸生來台就業，可能引起年青人反彈？柯文哲說，所以一定是貨貿比服貿先，當年2014年太陽花學運會爆發，就是程序不正義、順序錯誤，因為服貿對整個社會衝擊太大，理論上一定要從衝擊小的開始，且一定是先有規則再來辦事。