狹路相逢！　張智倫脫口嗆吳崢：你沒資產不是中和人

▲張智倫（左）與吳崢（右）今天在地方行程狹路相逢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市第八選區（中和）立委選舉競爭激烈，國民黨與民進黨立委參選人張智倫、吳崢今（29）在地方行程「狹路相逢」，張詢問吳為什麼要攻擊自己家人？為什麼要發不實文宣？吳反問，請教哪裡不實？雙方鬥嘴超過4分鐘，最終張脫口，「你又不是中和人，你根本沒有中和的資產」，吳驚訝回：「我沒有房產啊！」張回：「那你不是中和人嘛！你根本沒有中和的資產，怎麼會是中和人？」

根據側錄影片，張智倫今天詢問吳崢，為什麼要發不實文宣？選舉應該好好討論政策，批評吳崢「不是中和人」；但吳追上去說，「我住忠孝街啊！大家都知道」；張智倫說，忠孝街很長；吳崢說，他住忠孝街31巷；張強調，選舉不要用攻擊的方式，要公平競爭，以後大家可以做朋友，此外，也不要攻擊自己的家人。

吳崢回酸說，張智倫不是說母親陳錦錠服務超過3萬件嗎？不是說打籃球發現球框壞了，媽媽就請人來修嗎？那為什麼要講媽媽呢？張智倫回應，應該講自己做得好的地方，不要講別人的問題，「我有質疑賴清德的爸爸媽媽嗎？我沒有攻擊賴清德的爸爸媽媽」。吳說，重點是文宣上面有沒有寫得不對的地方？最近他質疑張家在中和炒地，如果發現自己家族在中和炒地，張也可以拿出來檢視。

雙方公開鬥嘴超過4分鐘，張智倫最後脫口：「你根本沒有中和資產，你中和資產在哪裡？請說」；吳崢說：「我沒有房產啊！」張說：「你不是中和人嘛！」隨即轉身欲搭車離開；吳說，所以要有300筆土地才是中和人？張批評：「你不是中和人，你根本就沒有中和的資產」，請吳崢不要攻擊別人的家人。

對此，吳崢表示，張智倫長期以來在地方活動自我介紹時，皆稱自己爸爸是前立委張慶忠、媽媽是議員陳錦錠，甚至在本次競選文宣更印上「智倫當選，全家服務」，卻不准社會檢視其家族的爭議，雙重標準令人不解，且包含張智倫家族財產是公職人員財產申報公開資料，張智倫家族公司污染裁罰紀錄資料是來自透明足跡網站，陳錦錠樁腳涉賄選遭判刑3年半，資訊來自司法院判決書查詢，一切質疑皆有憑有據。