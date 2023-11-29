誰開價2億？柯文哲剛喊盼「翻頁過去」　又自爆還有季將軍、魏先生

▲九大工商團體舉辦2023台灣經濟發展論壇，邀請民眾黨總統參選人柯文哲發表演說。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲27日自爆，曾有騙子、掮客聲稱要花2億美元求他當副手，促成藍白合；柯辦發言人陳智菡28日稱消息是從國民黨人士傳來，傍晚更傳是一名余姓華僑透過選哲之友會秘書長鄭榮城牽線。柯文哲29日表示，希望把這種紛紛擾擾「翻頁過去」，但隨後又自爆，除了余姓商人外，還有季將軍、魏先生等人。

柯文哲29日下午出席2023台灣經濟發展論壇，會前接受媒體訪問。關於2億要柯當副手一事，外傳是一名余姓華僑透過選哲之友會秘書長鄭榮城牽線，是否有此事？柯文哲提及，過程中有什麼余姓商人、季將軍、魏先生等，「我才知道我們當醫生很少遇到騙子，因為病人不會騙醫生。」

柯文哲提及，但自己打這場選戰後才知道，騙子、掮客實在太多，還有很多國際騙子，「這頁就把它翻過去，反正都結束了，我們就認真打贏選戰。」

至於民進黨認為喊價者違反總統、副總統《選罷法》，應該把這個人講出來？柯文哲重申，這種紛紛擾擾，就把這頁翻過去，「我們要認真打贏這場選戰」。媒體追問，但看起來藍綠不想把這頁翻過去，還派人要告發？柯文哲直言，「那就讓他們留在歷史上去就好」。