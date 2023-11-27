毒蟲拒捕推女警撞牆頭破血流！害她10天不能上班代價出爐

▲羅姓女警逮捕毒品現行犯時遭推撞受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局三民二分局鼎山派出所羅姓女警去年9月在抓毒品現行犯時，因戚姓嫌犯想要逃脫，結果把羅女推撞到牆壁，導致羅女頭部當場冒血，還因嚴重受傷10天不能上班，羅女事後向戚男求償18萬1160元，法官全數判准。

判決指出，去年9月3日晚間7點50分，羅姓女警在三民區新民路段發現42歲戚姓男子行跡可疑，在盤查的過程中，發現他的包包內有一玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，是毒品現行犯，要將他逮捕偵辦。

▲羅姓女警受傷被送往醫院 治療。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過戚男抗拒推擠，把羅女推去撞牆，造成羅女頭部當場噴血，不過她還是忍痛用辣椒水制伏嫌犯，同事也在控制現場之後，通知119協助送醫，高雄市長陳其邁、警察局長林炎田得知後也立刻前往警局探視慰問羅女。

戚姓男子被逮捕後，員警在他左側褲子口袋查扣到一包0.4公克安非他命，全案依毒品危害防制條例、妨害公務偵辦、起訴。

▲高雄市長陳其邁（中）和市警局長林炎田（左二）前往探視受傷女警（右二）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

羅姓女警送醫，出現「右頭皮撕裂傷6公分、頭部外傷、左側第11肋骨骨折、胸腹部挫傷」等傷害，治療後雖沒有大礙，但仍因傷重無法上班10天。

事後羅姓女警也向戚姓嫌犯求償醫療費用、上班薪資、精神慰藉等損失共18萬1160元，法院審理時，戚男同意賠償，但因目前坐牢無力償還，法官最後判18萬1160元全數照准，全案可上訴。