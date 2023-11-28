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大型重機爭取上國道　交長：「行駛行為改善」再來評估

▲▼重機爭取上國道，號召5千人包圍交通部。（圖／記者黃國霖攝）

▲大型重機爭取上國道，日前包圍交通部抗議。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

為爭取大型重機上國道，日前民團包圍交通部抗議，交通部長王國材今（28日）出席公開場合受訪表示，大型重機在道路上行為與一般機車類似，包括未保持車距，過往委託學者評估，覺得現在階段不適合開放，大型重機行駛行為若慢慢朝社會期待改善，再來評估試辦。

日前大型重型機車族群赴交通部抗議，訴求立法院三讀通過大型重機上國道已12年，卻遲遲未開放行駛國道路段，交通部應立即依法開放。

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由於高公局曾在民國106年及109年委託中華民國運輸學會，在國3甲，以及台64、台74及台88等快速公路，辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，經檢核安全、秩序及行為3類指標。

交通部在陳抗當天並未同意開放，交通部回應大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」意識仍有不足；另高公局辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成。

交通部長王國材今受訪再度表示，重機上國道是討論非常久的議題，雖然立法院有通過，但法規授權交通部找適合國道，過去已開放國3甲，但開放後做了很多年評比，重機在道路上很多行為跟一般機車行為很類似，包括安全間距等等。

王國材指出，過去交通部高公局評估委託中華民國運輸學會檢核大型重機行為，都覺得現階段不適合，除非大型重機行駛行為做了很大改變，現在快速道路和國3甲有已開放大型重機行駛，未來大型重機在這些道路上行駛行為如果有慢慢走向大家的期待，再來評估開放。

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