訂婚、結婚「新人該準備哪些紅包？」　超詳細懶人包一次看

▲婚禮示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／採訪報導

婚禮眉角多，除了傳統禮俗和結婚流程外，「謝禮」怎麼包也讓不少新人傷透腦筋。擔任婚禮攝影師13年的卓敬涵，就詳細整理出新郎、新娘在訂婚和結婚時，需要準備的紅包項目與金額，讓大家一目了然。

【訂婚】

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．新郎需要準備的紅包

開門禮：200-1600（新郎下車，幫忙開門的人）

壓茶禮：200-3600

媒人禮：3600-60000（通常男方會準備較多禮金）

點燭禮：200-2000

端茶禮：200-3600（贈與好命婆）

壓桌禮：2000-8000（視桌數而定，男方通常會準備主桌及男方親友桌的費用）

梳妝禮：1000-3600（現在多由新秘負責，費用已包含在新秘服務內，可省略）

▲紅包金額讓不少人一頭霧水。（示意圖／記者劉維榛攝）

．新娘需要準備的紅包

貢禮官禮：600-1200（給來送禮、納采壓箱的人）

車佚禮：600-1200（給協助搬送六禮的紅包）

媒人禮：3600-60000

招待禮：600-1200（給擔任招待的紅包）

收禮金禮：600-1200（給擔任點收禮金者的紅包）

主桌禮：600-1200（給主桌的服務人員）

謝禮：600-1200（酬謝工作人員）

攝影師：600-1200（費用以外的紅包）

▲▼訂婚時，新郎新娘要準備的紅包。（圖／卓敬涵授權提供）

【結婚】

．新郎需要準備的紅包

安床禮：200-1200（給來滾床屬龍的小男孩）

司機禮：1200-2000（感謝迎娶車隊的紅包）

開門禮：200-1200

闖關禮：600-1600

牽新娘禮：600-3600

伴郎禮：1200-2000

花童禮：200-1200

端茶禮：200-2000（給端甜湯的長輩）

食茶禮：600-3600（男方長輩喝新娘甜茶，並說吉祥話後贈與新娘）

探房禮：1200-3600（給小舅子或男性晚輩的紅包）

招待禮：200-2000

收禮金禮：200-2000

主桌禮：200-1200

攝影師：600-1200

▲婚禮示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

．新娘需要準備的紅包

擲扇禮：600-1200（新娘把包著紅包的扇子在禮車啟動後擲出，由娘家晚輩拾起）

拜轎禮：200-1200（禮車到男方家，新娘要贈紅包給來迎接的男性晚輩）

伴娘禮：1200-3600

綁甘蔗、豬肉禮：600-1200（到達男方家時，由男方家晚輩取走）

姐妹桌：1200-2600

長輩禮：1200-3600（贈與新郎祖父母的紅包，現在也可用小禮物回禮）

公婆禮：1200-3600（通常給爸媽的會比祖父母多，現在也可用小禮物回禮）

卓敬涵向《ETtoday新聞雲》記者表示，這些紅包項目到現在都還有，「我們在中南部，都是不能少的，我寫出這些細節，主要是讓新人們知道眉角，不會失了禮節讓別人閒言閒語，畢竟大家都喜歡吃紅。」

卓敬涵也笑說，「拍婚禮時，客戶突然包小紅包給我，都會很爽，我也遇過新人媽媽私下包給我，說幫她修瘦一點點，我說當然沒問題，拿到紅包...都好。」

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