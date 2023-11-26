　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親母外遇偷百萬！繼母盡心養育...她訂婚竟堅持「生母坐大位」

親母討客兄偷百萬！繼母從3歲盡心養大　她訂婚竟堅持「生母坐大位」：2個媽丟臉

▲女網友抱怨，媽媽雖不是大姐的親媽，但仍盡心盡力照顧，沒想到大姐訂婚居然找來生母坐大位。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

俗話說生的請一邊，養的恩情較大天。一名女網友抱怨，媽媽雖不是大姐的親媽，但仍盡心盡力照顧，沒想到大姐訂婚居然找來生母坐大位，奶奶還同意這件事，稱生母坐主桌才合乎禮俗，讓她相當傻眼。

原PO在《匿名公社》表示，媽媽是爸爸再娶的老婆，因此自己上面還有一個同父異母的大姐，而大姐的媽媽是討客兄才離婚的，聽奶奶說，大姐的媽媽離婚前還偷了家裡好幾百萬，「我媽在大姐3歲時就開始照顧她，我跟弟弟有的她都有，沒有偏心的問題，我媽還怕被人講話，有時也要我跟我弟讓大姐一點，結果現在好了，她要訂婚了，居然找她生母出來坐大位，到底把我媽當什麼了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，爸爸和奶奶不同意，大姐就開始鬧脾氣，說要斷絕關係，沒想到奶奶最後居然妥協了，要媽媽訂婚當天不要出現在會場，原因是「妳不是親媽，去兩個媽媽會丟臉」，讓她聽完超級不爽。

原PO說，「奶奶說生母坐主桌，這才合乎禮俗，有這種禮俗嗎？我問了很多朋友、同事，沒一個人聽說過，生的不養不問，訂婚坐大位，養大操心大的反而訂婚時要躲起來？這是哪朝代的禮俗啊？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「有其母必有其女，不知感恩」、「建議結婚後都不要理白眼狼就好」、「姐姐既然覺得親生母親比較重要，那未來姐姐坐月子、生小孩、顧孫子，就讓生母來就好」、「勸妳媽這事情後就放手吧，也不要想太多」。

延伸閱讀
廉航釋出大量「0元來回機票」　達人揪1點要注意：很微妙
林憶蓮神隱3年「深夜突發文」　怒批「實在不能容忍」歌迷全支持
2024總統大選最新民調出爐　賴清德近乎碾壓藍白　

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
吳慷仁背景起底！27歲入行「沒有經紀人」　曾當焊接工人做40
巨乳妹「好市多自拍露奶片」！　再賣性愛片下場曝
歡慶吳慷仁奪影帝！　foodpanda「限時一日優惠碼」快收
TOYOTA「經典Logo」即將消失！藍圓圈取代　新一代Ca
最後1天！　好市多黑五「第7波隱藏優惠」揭曉
瑤瑤「正面挖出4洞」雙峰弧線全露！　金馬閉幕片穿超辣
事發前影像曝光！北市男詭異爬坐斑馬線　下秒慘遭賓士輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

歡慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時1日優惠碼」：滿250折50

北一女可樂果沒了！還有建中乖乖　會考生瘋搶「第一志願聯名款」

親母外遇偷百萬！繼母盡心養育...她訂婚竟堅持「生母坐大位」

快訊／雨區增加！4縣市「大雨特報」　東北季風挾雨彈開轟

別被太陽騙！今溫差近10度「低溫16度」　下周2波冷空氣襲台

台鐵元旦連假加開116班車　12／1起賣票！單日運量最高將破80萬

各種病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

5千人今圍交部「爭大型重機上國道」　評估2路段試辦喊卡！原因曝

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

金馬60年「攝影獎首位女得主」！　 上台「一句感言都沒講」就走了XD

陳意涵受訪...劉俊謙「在旁笑」挨打了　他爆紅羞：很多人看到我屁股

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

遇自行車接連違規騎上人行道　副站長狂勸「用牽的」怒報警

上百隻「恐龍」齊聚國家體育場　短腿狂奔競速！冠軍爽獲萬元

闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

歡慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時1日優惠碼」：滿250折50

北一女可樂果沒了！還有建中乖乖　會考生瘋搶「第一志願聯名款」

親母外遇偷百萬！繼母盡心養育...她訂婚竟堅持「生母坐大位」

快訊／雨區增加！4縣市「大雨特報」　東北季風挾雨彈開轟

別被太陽騙！今溫差近10度「低溫16度」　下周2波冷空氣襲台

台鐵元旦連假加開116班車　12／1起賣票！單日運量最高將破80萬

各種病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

5千人今圍交部「爭大型重機上國道」　評估2路段試辦喊卡！原因曝

陳零九涉詐騙遭提告！　開唱吐真實心聲「急吃素改運」

「侯康」首站造勢今晚在台南　侯友宜：賴清德有比我愛台灣嗎？

基隆男疑違規過馬路！遭機車撞飛頭部重創　血流滿地送醫搶救

洩密給以色列！　2巴勒斯坦人遭射殺「拖屍遊街」

重稅造就「不能說的秘密」　房仲真心勸母湯

土城一日遊11處景點推薦！看水豚吃美食玩樂園、親子旅行首選

住院理賠糾紛多　保險法專家：可用意外險救急補強

路邊撈回三花貓又醜又瘦　一年後吃成「正方形山豬」胖到脖子失蹤

柯文哲若敗選總統　吳子嘉預言：力量會相對衰退

姚智仁獲保服最高榮譽紫絲帶獎　黃偉哲肯定16年來致力兒少保護

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

他劈10護理師「逼4人墮胎」　院方要介入了解

病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

2縣市大雨！　「2波變天」探12℃

老公長期冷暴力「愛愛超敷衍」她出軌後悔：沒有爽

雨區增加！4縣市大雨特報

中古屋「頻傳靈異現象」！女業務住3個月陳屍屋內

凌晨私訊旅行社被狂罵5分鐘　他委屈：道歉了

台灣鹹酥雞「紅到歐洲」　高中生吃完超震驚

桶箍是什麼意思？答案揭曉

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

80元蚯蚓蓋飯爽到升天？老饕認出暗黑料理

大陸爆多重病原疫情！疾管署即起機場戒備

更多熱門

相關新聞

紅衣女闖論壇高喊藥企總監「白嫖我14年」主辦方：私人恩怨

紅衣女闖論壇高喊藥企總監「白嫖我14年」主辦方：私人恩怨

中華醫學會糖尿病學分會第25次全國學術會議23日在武漢國際會議中心舉辦，在其中一場學術研討會上出現了戲劇性的小插曲。根據與會人士手機拍下的畫面顯示，會議進行過程中，一名紅衣女子突然高舉雙手大喊，「OO藥業總監程OO，白嫖我14年，白嫖我14年.....。」在吶喊的過程中，工作人員迅速上前將女子帶出會場。

傻眼！他預售加買無障礙車位　交屋才發現「寬度不足」

傻眼！他預售加買無障礙車位　交屋才發現「寬度不足」

他傳百封簡訊邀吃喜酒「竟5桌沒人來」

他傳百封簡訊邀吃喜酒「竟5桌沒人來」

嫁女發百封電子喜帖！慘「被自動封鎖」

嫁女發百封電子喜帖！慘「被自動封鎖」

吃喜酒拿餅「卻給空紅包袋」新娘喊是詛咒！網揭真相

吃喜酒拿餅「卻給空紅包袋」新娘喊是詛咒！網揭真相

關鍵字：

家庭糾紛親情婚禮母女

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳慷仁多強才能奪影帝？

金馬60年首位攝影獎女得主！余靜萍上台「沒講1句話就走」全場驚呆

金馬獎／吳慷仁奪影帝！邵雨薇溫柔表情被拍

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

【金馬獎／完整得獎名單】影帝吳慷仁、影后林品彤

邵雨薇放閃：吳慷仁每天都在謝我

借男友手機追劇　她竟看見媽媽遭性侵影片

林柏宏：我只是想起身恭喜方志友

金馬獎／方志友奪獎激動哭了！林柏宏衝上去擁抱

快訊／7-11開出2張千萬發票！

吳慷仁拿影帝「愛的抱抱邵雨薇」

吳慷仁陪陳慧翎走最後一程　「握著她的手」：我拿獎妳會信嗎？

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

好市多黑五最後1天！隱藏優惠揭曉

吳慷仁vs.王柏傑！影帝戰到最後

更多

最夯影音

更多
金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面