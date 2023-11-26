親母外遇偷百萬！繼母盡心養育...她訂婚竟堅持「生母坐大位」

▲女網友抱怨，媽媽雖不是大姐的親媽，但仍盡心盡力照顧，沒想到大姐訂婚居然找來生母坐大位。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

俗話說生的請一邊，養的恩情較大天。一名女網友抱怨，媽媽雖不是大姐的親媽，但仍盡心盡力照顧，沒想到大姐訂婚居然找來生母坐大位，奶奶還同意這件事，稱生母坐主桌才合乎禮俗，讓她相當傻眼。

原PO在《匿名公社》表示，媽媽是爸爸再娶的老婆，因此自己上面還有一個同父異母的大姐，而大姐的媽媽是討客兄才離婚的，聽奶奶說，大姐的媽媽離婚前還偷了家裡好幾百萬，「我媽在大姐3歲時就開始照顧她，我跟弟弟有的她都有，沒有偏心的問題，我媽還怕被人講話，有時也要我跟我弟讓大姐一點，結果現在好了，她要訂婚了，居然找她生母出來坐大位，到底把我媽當什麼了？」

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原PO透露，爸爸和奶奶不同意，大姐就開始鬧脾氣，說要斷絕關係，沒想到奶奶最後居然妥協了，要媽媽訂婚當天不要出現在會場，原因是「妳不是親媽，去兩個媽媽會丟臉」，讓她聽完超級不爽。

原PO說，「奶奶說生母坐主桌，這才合乎禮俗，有這種禮俗嗎？我問了很多朋友、同事，沒一個人聽說過，生的不養不問，訂婚坐大位，養大操心大的反而訂婚時要躲起來？這是哪朝代的禮俗啊？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「有其母必有其女，不知感恩」、「建議結婚後都不要理白眼狼就好」、「姐姐既然覺得親生母親比較重要，那未來姐姐坐月子、生小孩、顧孫子，就讓生母來就好」、「勸妳媽這事情後就放手吧，也不要想太多」。

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