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深圳醫療公司宣布「放假10個月」！網一面倒噴不道德…內行曝玄機

▲▼網傳的《放假通知》截圖。（圖／翻攝自微博）

▲網傳的《放假通知》截圖。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國媒體上游新聞27日報導，深圳華邁興微醫療科技有限公司近日發兩份放假通知，假期合計長達10個月至明年的五一，儘管如此，沒人提離職因公司也沒錢賠。

報導說，根據華邁興微發布的通知，放假時間分別是2023年7月1日9時至2023年10月31日18時，以及2023年11月1日9時至2024年4月30日18時，原因是訂單不足公司經營困難，決定以放假緩解經營壓力。

化名竇女士的員工說：「公司現在還有人在上班，也沒有所謂停工停產。其實公司從7月就開始讓第一批員工放假了4個月。」

她說：「到了10月底，7月第一批員工沒有自行離職，然後和第二批員工一起放假到2024年4月底。被放假的員工能熬就熬，熬不住就找工作自行離職。」

華邁興微則聲稱：「目前，公司業務正常開展。只是對部分員工放假了。打個比方，就是船小了，但是船上的人太多來又不（主動）走，承擔不了，就放假了。」

華邁興微還說：「（對於放假的員工）其實就是差不多不用回來的意思了，但這些人又沒主動提出離職，公司又沒錢賠償，但是放長假也是合規的。」

不過法界人士的認定並非如此，重慶捷恆律師事務所律師李力指出，上述公司的做法涉嫌變相辭退員工，以達到不支付經濟補償金或賠償的目的，屬於惡意辭退員工，侵犯員工的合法權益。

多數中國網友則批評華邁興微不道德，並說：「休息10月後薪水的基數就會降低很多，這是沒有道德企業才會做這種事」、「變相的辭退，逼著員工自己辭職…哎，經濟啥時候好起來啊。」

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