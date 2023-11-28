本土登革熱破2.5萬！台南、雲林8熱區全解除　取消「快篩陽即確診」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（28）日公布，上周新增759例登革熱本土病例，已經低於千例，累積病例超過2.5萬例。疾管署副署長羅一鈞宣布，由於國內整體疫情呈下降趨勢，昨（27）日台南7熱區及雲林縣古坑鄉已自流行區解列，不再以「快篩陽即確診」，恢復一般檢驗確診條件，目前全國已無「快篩陽即確診」之流行區。

疾病管制署今（28）日表示，依據疾管署統計，今（2023）年11月21日至11月27日新增759例登革熱本土病例，個案居住台南市（380例）、高雄市（304例）、屏東縣（30例）、嘉義縣（14例）、雲林縣（12例）、新北市及嘉義市（各5例）、台北市 （3例）、宜蘭縣、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣及金門縣 （各1例）；年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中415例男性、344例女性，發病日介於11月5日至11月27日。

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另新增本土重症病例7例及死亡病例4例；死亡病例年齡介於70多歲至80多歲，均為男性並有潛在病史，於發病後6至19天內因病情惡化不幸過世。

今年截至11月27日累計25,047例本土病例，個案分布於台南市21,067例、高雄市2,402例、雲林縣699例、屏東縣318例、嘉義縣202例、新北市101例、台中市55例、台北市50例、其餘12縣市為50例以下；病例數為近10年同期次高；個案年齡大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%）。

今年累計本土重症病例131例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別為台南市102例、雲林縣15例、高雄市12例及屏東縣2例，另累計死亡病例56例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

疾管署提醒，近日南部地區雖無降雨，但白天溫度仍適合斑蚊生長活動，請民眾把握疫情下降時機，持續落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，並持續配合政府執行防治工作，保全防疫成果；同時做好個人防蚊措施，減少受蚊子叮咬機會。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高警覺留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，並給予妥適醫療處置。