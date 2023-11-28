今年副傷寒病例大增！創10年新高　累積22例本土「曾吃生蠔、生蝦」

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今(28)日表示，國內今(2023)年已發現22例本土副傷寒確定病例，創10年新高。依據例行疫調資料顯示，部分個案有生食或食用未充分煮熟的食物，如烤蚵、生蠔、生蝦、生魚片及生干貝等。疾管署已啟動專案調查，針對菌株進行全基因體定序分析比對，同時針對本土確診個案進行更詳細飲食等暴露史之疫調，以釐清可能感染源。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

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依疾管署統計資料顯示，今年截至11月27日止，副傷寒確定病例累計23例，分別為22例本土及1例印尼境外移入病例。本土病例均為本國籍，男性15例(68%)，女性7例(32%)，年齡介於10多歲至50多歲，以20-29歲為多(50%)，居住地分布於11縣市，發病時間分散於各月份，其中以10月份8例為最多。

本土病例數高於2014至2022年同期，衛生單位已完成疫情調查，並啟動相關防治措施，同住或共食之接觸者皆完成採檢，檢驗結果均為陰性。

2018至2022年本土累積病例數分別為1、3、0、1、6例，境外移入病例數分別為7、6、0、0、0例，其中2018及2019年境外移入病例感染國家分別為印尼(4例)、印度(4例)、柬埔寨(2例)、緬甸(1例)、孟加拉(1例)及美國(1例)。

疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

呼籲民眾隨時注意飲食及手部清潔，並保持良好個人衛生習慣，避免生飲生食，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水或瓶裝礦泉水；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範。

疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。