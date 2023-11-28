富二代卻致力於行善！他豪捐公司30%獲利做公益　20年來不間斷

▲財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會董事長蘇慶福，獲112年全國好人好事代表評選積分第一名。 (財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會提供)

生活中心／綜合報導

112年全國好人好事代表已順利選拔完成，34位得獎者來自不同的領域，包括軍警、公教、企業、醫界及社團等，其中在初選、複選及決選，三次評審積分都是第一名的財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會董事長蘇慶福，行善20年下來從不對外募款，默默捐贈了70萬件衣服、4萬多件毛毯與100多萬斤白米，累積金額逾1億，積極發揮拋磚引玉的良善精神。

據中華民國好人好事運動協會秘書長萬惠誠表示，除了曾被富比士慈善榜列為四大善人的賣菜嬤陳樹菊女士外，蘇慶福是近年來唯二在三次評分都是第一名的當選者。作為力誠實業與彩力染整兩間公司董事長的蘇慶福表示，每年不但將公司賺取30%的稅後淨利與員工共享外，更提撥30%做社會公益，亦即每賺三元就拿出一元做公益，而且自己還慷慨捐贈20%以上，今年就已經捐了3500萬推展各項慈善活動，從公司創立至今，近20年來始終如一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇慶福雖是出生於富二代，但他並不是「靠爸族」，憑著自己的雙手白手起家，一生除了做好事業，更是致力於行善，捐贈從未曾中斷，曾表示「一個人不能沒有慈悲心，行善永不落人之後。」

▲行善18年的蘇慶福，秉持「為善廣為周知」才能將善心善性推己及人。 (財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會提供)

早年經營傳統布料，後來因應市場需求與創新，轉型投入各類新型針織布與長短纖維機能布料的蘇慶福表示，自己是先於世界與業界，很早就在落實企業ESG的概念，布料染整係與環保局配合24小時廢汙水線上自動監控系統之模範工廠，落實環保永續；更積極參與社會公益，在104年成立『慶福社會福利慈善事業基金會』，捐助自家生產的衣物、毛毯，幫助鰥寡孤獨、廢疾、低收入戶，讓布料不只是布料，而是溫暖人心的外套。

蘇慶福不僅大方捐衣、成立基金會做公益，更在111年12月接任財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會董事長，擴大公益觸角。秉持「為善廣為周知」才能將善心善性推己及人的蘇慶福，今年則膺選為全國好人好事代表，在相隔了54年後，和他的師尊劉培中同獲肯定，道苑一前一後出了兩個代表，可以說是「道不孤必有福」。

▲蘇慶福董事長伉儷參與「112 年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，上圖後排。 (財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會提供)

大半個人生都在為事業、家庭、員工和社會投注心力的蘇慶福，總希望身邊的每個人都是受益者而非受害者；只要有能力，行善絕對不遺餘力！歲末年終之際，特別選在12月1日，既是劉培中師尊140週年的農曆誕辰，也是自己的生日，將在臺北市承德路4段10巷32號，承德橋旁的「中華崑崙道苑」舉辦紀念祈福活動。當天到場結緣民眾，每人將致贈限量的平安紀念幣、涼爽感袖套、長壽麵線和精美手提袋。活動預計進行到中午12點，歡迎共襄盛舉。

