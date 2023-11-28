大樓深夜傳怪聲！阿北躺地板「狂敲摩斯密碼」求救　鄰居全醒了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區一棟住宅大樓深夜傳出怪聲音，警方接獲多起住戶妨害安寧報案，員警到場時，細聽屋內竟有微弱的呼叫聲，員警進入屋內後，發現84歲劉姓老翁身體不適，大字型躺在地上，用「不求人」抓癢棒狂敲地板，發出「叩叩叩」的聲音來呼救，所幸經救護人員送醫後已無大礙。

▲高雄一棟住宅大樓深夜傳出怪聲音，警方接獲多起妨害安寧報案。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在27日凌晨1點多，當時已是深夜休息時間，不過警方卻接獲多起妨害安寧報案，且地點都位於同一棟大樓，住戶指稱，某層樓一直傳出敲擊聲。

▲▼員警聽到屋內有微弱呼救聲，進入屋內後發現老翁躺在地板。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警到場查看並逐層搜尋，有住戶已被吵醒，向員警報樓層。員警細聽屋內，發現竟有微弱的呼救聲，懷疑他可能身體不適，經聯繫老翁兒子，兒子說他父親習慣會將備用鑰匙放在屋外隱密處。

員警持備用鑰匙會同管理員進屋，發現84歲的劉姓老翁「大字型」躺在地板，身旁還有一隻「不求人」抓癢棒。原來劉姓老翁獨居在家，深夜不慎跌倒，因下肢無力無法站起，只能用平時抓癢的「不求人」狂敲地板10幾分鐘，藉此發出求救訊號。

員警立刻聯絡消防隊，由救護人員協助將劉姓老翁送醫，所幸救治後已無大礙。

▲警消協助老翁送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）