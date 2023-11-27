高雄轎車路口疑未禮讓撞上救護車　2車「1+3」釀4人受傷送醫

▲救護車在路口與小轎車發生車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市消防局那瑪夏分隊一輛救護車昨（26）日晚間載送傷患就醫途中，在旗山區中華路與復新東街路口與自小客車發生交通事故，原本救護車上的1名傷者及2台車上的另外3人全部受傷，另由消防局旗山分隊派救護車載送就醫，2車駕駛都沒有酒駕，肇事原因目前正由警方進一步調查中。

旗山警分局調查，31歲的羅男駕駛白色小轎車，由復新東街往中華路方向綠燈左轉，而那瑪夏分隊的救護車由李姓男子（46歲）駕駛，正執行緊急救護勤務，準備送一名病患到旗山醫院就診，救護車內還有隨行副駕隊員1人，共計3人，救護車開啟警示燈與警報器，沿中華路往旗山醫院方向紅燈直行，不料雙方車輛於路口處發生碰撞。

▲救護車在路口與小轎車發生車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車禍造成救護車前方車頭毀損，小轎車左側車身及車頭鈑金凹陷毀損，經查雙方無酒駕，發生事故的救護車原本預計送患者到部立旗山醫院，發生事故後已由旗山分隊另派遣救護車接駁病患，救護車李姓駕駛、副駕隊員及自小客羅姓駕駛3人均有受傷，但都沒有生命危險，由消防局局派救護車分別送至旗山醫院及榮民總醫院救治。

旗山分局警方呼籲駕駛人，行經路口務必減速慢行，遵守「慢、看、停」三原則，遇有救護車鳴笛執行勤務，應立即注意來車方向並減速避讓，保護自己及其他用路人安全。