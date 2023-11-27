海陸雙拼一次吃！　超狂「雙層比薩蛋糕」限量開賣了

▲超狂雙層海陸比薩蛋糕開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開吃了！人氣速食品牌「必勝客」推出超狂新品「比薩蛋糕」，仿造蛋糕造型打造成雙層比薩，且一次就能吃到海陸雙組合，像是有鮮蝦、花枝等，還有美式臘腸，即日起於全門市開賣，數量有限、售完為止。

▲雙層比薩還吃得到珍珠起司。

必勝客找來蝦皮首度推出全新聯名「必勝蝦趴比薩蛋糕」，特意以豪華雙層蛋糕作為造型設計，上層是新鮮蝦子、花枝搭配經典番茄紅醬組成的海鮮口味，下層則是美式臘腸口味，一口就可能吃到雙重美味，比薩外圈則是滿滿莫扎瑞拉起司，還有珍珠起司點綴，欠吃又欠拍，即日起全門市限量開吃，售完為止。

▲bb.q CHICKEN最新「川麻椒香炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

另，bb.q CHICKEN近日也把韓國限定口味「川麻椒香炸雞」搬進台灣了，選用台灣氣冷雞再裹上韓國原汁原味的川麻椒香醬，其中，川麻椒香醬特意以「麻」作為主軸，將花椒打碎後結合中藥、韓國特調醬料，調製出擁有香、麻、辣多層次口感，而醬汁搭配酥脆炸雞大口咬下，口感帶辣又不刺激，讓人忍不住一口接一口，並提供有全雞、半雞、去骨炸雞等多種組合選擇，即日起於全門市上市，實際販售品項依各店為主，至12月10日前凡內用、外帶任一川麻椒香炸雞品項還可獲得汽水1瓶。