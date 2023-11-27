4條通男拒檢駕車竄逃　警拔槍喊下車！嚇得他連喊對不起

記者楊熾興／桃園報導

身揹4條通緝的31歲楊姓男子，27日8時10分許被巡邏員警發現駕駛自小客車停等紅綠燈，楊男見到員警上前立即加速逃逸，並不斷闖紅燈繞圈企圖甩開員警，雙方上演警匪追逐，透過警網支援將楊男追至車陣動彈不得，員警立即拔槍喝令下車，楊男嚇到連喊「對不起」後被壓制就逮，警方則從車內查扣鋼珠彈衝鋒槍一把(送請檢驗中)，全案依法移請偵辦。

▲警方拔槍喝令開車竄逃的楊姓通緝犯下車配合盤查。（圖／桃園警分局提供）

▲楊男遭壓制逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所所長簡國峻及警員丁柏天巡邏時，在桃園區力行路發現楊姓男子(涉及毒品、槍砲、侵占共4案遭發布通緝中)駕駛自小客停等紅燈，立即上前攔查，楊男卻駕車加速逃逸，警方之前即接獲線報，楊男平日有攜帶武器的習慣，隨即通報警力支援攔截圍捕。

▲▼並從車上查扣鋼珠彈衝鋒槍和彈匣。（圖／桃園警分局提供）

楊男駕車在周邊道路繞圈並不斷闖紅燈意圖甩開員警，員警則緊咬不放，楊男見警網四面包圍，沿大興西路想逃往交流道上高速公路竄逃，員警立即呼叫路口交通指揮同仁攔下車流，使楊男陷入車陣中動彈不得。員警立即拔槍並喝令其下車配合盤查，隨即在其車內副駕駛座起獲鋼珠彈衝鋒槍一把(送請檢驗中)，據了解楊男與人結怨怕對方尋仇，隨時攜帶槍械防身，全案依法移請偵辦。