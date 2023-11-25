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和朋友玩東京5天　「2狀況」讓他火大喊雷！全場卻羨炸：天使隊友

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO抱怨旅伴什麼事情都沒幫忙。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

地雷旅伴有很多種，遲到魔、擺爛巨嬰、小氣鬼等等，曾令不少人頭痛不已，有網友表示，最近跟好友一起去玩東京，原PO不僅規畫行程，還充當翻譯跟店員溝通，每當他煩惱行程安排，或是溝通遇到困難，好友只站在旁邊毫無功用，就讓他很火大，「這樣的旅伴雷嗎？」網友卻大讚「是神隊友！」

原PO在PTT發文，「這樣的旅伴大家可以嗎？」不管是國內旅遊，或是出國，以往都是獨旅，這次從東京玩五天四夜，有朋友說想跟，於是兩人一起出發，事前準備幾乎都他在處理，飯店、機票、機場接送、行程、餐廳，以及所有票券都是他處理。

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到日本之後的交通、地鐵換乘等等，就連和店員溝通，都是原PO出面，「旅伴只有人跟著我走的功能而已，就像開啟自動跟車一樣，沒有任何想法跟建議」，不過旅伴不會抱怨行程，旅途也沒有不愉快，但是每當他在煩惱行程怎麼排比較順，或是跟日本人在比手畫腳時，「看到一個毫無功能的人在旁邊發呆，完全沒有想幫忙的意思，真的會覺得有點惱火，大家覺得這樣的旅伴算雷嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO以往都是獨旅。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友卻狂讚，意見不多，什麼都可以配合的旅伴超棒，「不囉嗦很重要，幫不上忙就閉嘴不要嫌東嫌西，不囉嗦的旅伴比完全沒旅伴好」、「不會抱怨已經很棒了」、「至少沒意見、沒抱怨，很好了吧」、「超完美的分母耶」、「你沒遇過剛下飛機就開始問東問西，說怎麼沒這個怎麼沒那個，當場吐血」。

也有網友表示，如果需要幫忙就開口，「如你要人幫忙就開口，搞不好他想幫但不知如何下手呢」、「他就以你為主不多嘴，下次可以試試開口請他幫忙某些部分」、「認為你是個會自己解決問題，不需要別人插手多管閒事的人」。

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