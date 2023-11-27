　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又「性LIE台灣」！藍爆綠議員棄養子女　女泣：坐完月子被分手

▲國民黨召開「性Lie台灣再+1 踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨召開「性Lie台灣再+1 踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（27）日召開「性Lie台灣再+1 踢爆綠輔選幹部發言人棄養母女，全黨包庇！」記者會，立委候選人林家興、羅廷瑋、蔡壁如、李明璇、遭棄養子女之親生母親與協助訴訟律師張方駿出席，踢爆民進黨台中市議員蔡耀頡始亂終棄、棄養母女，強烈呼籲民進黨出來面對，不要再漠視這位求助無門的單親媽媽所承受的苦難。

羅廷瑋指出，蔡耀頡前年離婚後認識當事者C女，去年C女懷孕3個月，並由蔡簽訂月子中心合約，但孩子出生後，蔡不久便說要分手，今年1月20日雙方簽了撫養協議書，接著江肇國開始參選立委，蔡便不斷告訴C女為了陪江競選而無法回家，以此藉口疏遠C女，而C女當時曾聯繫江求助，但只獲得推託。

羅廷瑋續指，由於蔡耀頡過程中仍與其他女性友人不斷出遊，兩人於是再度於7月9日協議分手，結果只隔兩天，7月11日蔡就控告C女要「確認親子關係」並停止給付贍養費，當時C女試著求助民進黨在台中重量級的女立委而未獲回應；蔡在媒體聲稱C女避而不見，實際上是因C女孩子發高燒，她本人也住院開刀，所以請假未出席開庭。

羅廷瑋秀出C女的民進黨黨證，看不下去民進黨全黨包庇拋棄母女的競選幹部，更覺得蔡耀頡不適任擔任民意代表；反觀蔡不僅是江肇國的同門師兄弟，更是重要競選幹部、發言人，甚至賴清德競選總幹事潘孟安在台中舉辦造勢晚會時，蔡就是主持人，賴與江的廟口開講，蔡也必定出席且協助輔選，可見蔡受到賴與江的重用，「江肇國早就知道蔡耀頡私德有問題，卻置之不理且持續委以重任，漠視這對母女所經歷的苦難！」

遭棄養子女之親生母親聲淚俱下表示，蔡耀頡不撫養、不負責，一下說要確認親子關係，一下又要搶監護權，除了惡習累累之外，連小孩也懼怕他，假象都建立在別人的痛苦上，從孩子出生後不論遇到什麼事，蔡耀頡全部都拿「忙選舉」來當藉口，坐完月子就被分手，她身為民進黨黨員，原本求助了民進黨的民代、甚至是民進黨重量級的女立委，但卻屢屢碰壁被冷處理，實在求助無門。

蔡壁如表示，她以女性角度聲援C女，民進黨跟新潮流的貪婪，已不是單一事件，其國防委員會的立委結交中共的小三；民進黨遇到黨內性騷事件卻加以封鎖；號稱推動乾淨能源轉型，但其台南市的政務官卻向廠商索賄並接受性招待，甚至中央黨部黨工囂張到穿著黨的制服上酒家，根本就是篡奪民主成果的詐騙集團，賴清德競選標語說「信賴台灣」、「美德贏台灣」，到底是哪個「信」（性）？哪個「贏」（淫）？

李明璇指出，相信C女承受非常大壓力，今天不分黨派跟所有的弱勢站在一起，江肇國是蔡耀頡的老闆，而江曾擔任高雄市長陳其邁的辦公室主任，「請問陳其邁，你訓練你的子弟兵就是要掩蓋是非？從5月份C女就開始求助，到現在超過5個多月，民進黨為何敷衍了事？」

林家興表示，民進黨的真相就是性、謊言，賴清德提出的道德標準形同虛設，這是系統性對女權、對女性的漠視跟糟蹋，連自己的黨員都可以這樣糟蹋，小孩子都可以拿來當選舉籌碼，完全不配台灣人民的信任，強烈呼籲賴清德應暫停競選活動。

ET快訊
澳州蛇蝎美女逃來台灣！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

2女疑將麵粉牛奶倒江裡「放生」　網傻眼：到底造了什麼孽

蔡鎤銘／「阿根廷川普」狂政見獲青睞　新政府挑戰多

2年前偷偷結紮　男被女友告知「懷孕了」崩潰：她以為是我的孩子

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

凱基證、統一證APP異常！　證交所：排除行情因素

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

牛肉品種不是重點　美食作家：台南牛肉湯美味關鍵在「溫體」

為了平安玩到《GTA6》　海外玩家發願「要戒菸」撐到遊戲上市

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

泛綠分裂擴大！鄉代會主席退出民進黨

侯康配台南造勢3萬人塞爆　「空拍照」曝光

TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

「侯友宜上揚、柯文哲利多出盡」　他嗨喊：藍營火車開走囉

鏡新聞民調／柯盈22.1%墊底　侯康、賴蕭僅差1.8個百分點

在藍白談判犯錯　柯：藍設局

柯文哲豁出去要攻總統大位　林濁水戳破選戰謊言：太恐怖了

藍白破局後「侯康升、柯盈跌」　ETtoday為首在內4民調揭相同趨勢

侯曾致電　柯酸「做作」：誰敢接

數發部該換部長？　他：唐鳳有更好的位置

又「性LIE台灣」！藍爆綠議員棄養子女　女泣：坐完月子被分手

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

柯曝君悅會談原本目的　說服侯當副手

更多熱門

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面