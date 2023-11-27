又「性LIE台灣」！藍爆綠議員棄養子女　女泣：坐完月子被分手

▲國民黨召開「性Lie台灣再+1 踢爆賴清德輔選幹部棄養母女，全黨包庇！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（27）日召開「性Lie台灣再+1 踢爆綠輔選幹部發言人棄養母女，全黨包庇！」記者會，立委候選人林家興、羅廷瑋、蔡壁如、李明璇、遭棄養子女之親生母親與協助訴訟律師張方駿出席，踢爆民進黨台中市議員蔡耀頡始亂終棄、棄養母女，強烈呼籲民進黨出來面對，不要再漠視這位求助無門的單親媽媽所承受的苦難。

羅廷瑋指出，蔡耀頡前年離婚後認識當事者C女，去年C女懷孕3個月，並由蔡簽訂月子中心合約，但孩子出生後，蔡不久便說要分手，今年1月20日雙方簽了撫養協議書，接著江肇國開始參選立委，蔡便不斷告訴C女為了陪江競選而無法回家，以此藉口疏遠C女，而C女當時曾聯繫江求助，但只獲得推託。

羅廷瑋續指，由於蔡耀頡過程中仍與其他女性友人不斷出遊，兩人於是再度於7月9日協議分手，結果只隔兩天，7月11日蔡就控告C女要「確認親子關係」並停止給付贍養費，當時C女試著求助民進黨在台中重量級的女立委而未獲回應；蔡在媒體聲稱C女避而不見，實際上是因C女孩子發高燒，她本人也住院開刀，所以請假未出席開庭。

羅廷瑋秀出C女的民進黨黨證，看不下去民進黨全黨包庇拋棄母女的競選幹部，更覺得蔡耀頡不適任擔任民意代表；反觀蔡不僅是江肇國的同門師兄弟，更是重要競選幹部、發言人，甚至賴清德競選總幹事潘孟安在台中舉辦造勢晚會時，蔡就是主持人，賴與江的廟口開講，蔡也必定出席且協助輔選，可見蔡受到賴與江的重用，「江肇國早就知道蔡耀頡私德有問題，卻置之不理且持續委以重任，漠視這對母女所經歷的苦難！」

遭棄養子女之親生母親聲淚俱下表示，蔡耀頡不撫養、不負責，一下說要確認親子關係，一下又要搶監護權，除了惡習累累之外，連小孩也懼怕他，假象都建立在別人的痛苦上，從孩子出生後不論遇到什麼事，蔡耀頡全部都拿「忙選舉」來當藉口，坐完月子就被分手，她身為民進黨黨員，原本求助了民進黨的民代、甚至是民進黨重量級的女立委，但卻屢屢碰壁被冷處理，實在求助無門。

蔡壁如表示，她以女性角度聲援C女，民進黨跟新潮流的貪婪，已不是單一事件，其國防委員會的立委結交中共的小三；民進黨遇到黨內性騷事件卻加以封鎖；號稱推動乾淨能源轉型，但其台南市的政務官卻向廠商索賄並接受性招待，甚至中央黨部黨工囂張到穿著黨的制服上酒家，根本就是篡奪民主成果的詐騙集團，賴清德競選標語說「信賴台灣」、「美德贏台灣」，到底是哪個「信」（性）？哪個「贏」（淫）？

李明璇指出，相信C女承受非常大壓力，今天不分黨派跟所有的弱勢站在一起，江肇國是蔡耀頡的老闆，而江曾擔任高雄市長陳其邁的辦公室主任，「請問陳其邁，你訓練你的子弟兵就是要掩蓋是非？從5月份C女就開始求助，到現在超過5個多月，民進黨為何敷衍了事？」

林家興表示，民進黨的真相就是性、謊言，賴清德提出的道德標準形同虛設，這是系統性對女權、對女性的漠視跟糟蹋，連自己的黨員都可以這樣糟蹋，小孩子都可以拿來當選舉籌碼，完全不配台灣人民的信任，強烈呼籲賴清德應暫停競選活動。