趁店員不注意！男子偷加值會員卡6700元　辯稱：我也嚇到了

▲男子趁店員不注意偷加值6700元。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一對母子近日遭超市指控，兒子趁店員不注意偷跑入櫃台內加值會員卡1500元（人民幣，下同，約台幣6711元），母親拿著加值好的會員卡，前去結帳確認餘額才被識破。經警方調閱收銀系統紀錄及監視器畫面後，兒子曹姓男子因涉嫌竊盜依法處以行政拘留。

據《澎湃新聞》報導，嘉定一派出所接獲超市店員報案，對方稱，有人偷偷給自己的會員卡加值。警方調查發現，一對母子在超市結帳完後並未離開，兒子趁無人注意在電腦前操作一分多鐘，此後母親又帶商品返回結帳，收銀員發現餘額與前一次結帳時存在出入。

▲▼男子起初辯稱「自己是不小心加值成功的」。（圖／翻攝自微博）



曹姓男子辯稱，店員起初說他的卡無法加值，隨後等到店員離開座位時，便跑進櫃台內自行操作加值功能，因本身也是學程式的，所以頁面操作對他來說很簡單。他前後加值了兩次，一次1000元和第二次500元，再請母親拿去結帳試試看有沒有加值成功。

起初曹姓男子在警局與超市店員對質時還謊稱，是不小心加值到的，自己嚇也到了，隨後請母親去找店長來。不過都被店員打臉了，「嚇到還會加值兩次嗎？」最終，該名男子承認惡意加值的行為，因竊盜行為遭行政拘留。