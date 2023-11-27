耶誕城「都人工燈泡」在High啥？她去5年了　答案炸出滿滿幸福感

▲很多人都會去耶誕城拍照。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

新北歡樂耶誕城已於17日正式開城，並會持續「亮」到明年1月1日。近日就有網友好奇拋問，耶誕城到底在High什麼？不就是掛上一些人工燈泡而已嗎？不少網友看到貼文後，則紛紛留言表示，「促進地方觀光，每年過耶誕節的儀式感，有活動才有過節的feel」、「這就是特色啊」。

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」上匿名發文，好奇拋問耶誕城究竟在High什麼？為什麼這麼多人搶著朝聖？他認為，耶誕城就是找塊地裝飾、放上人工燈泡而已，身為板橋人的他，根本不會去，而且這似乎不算是板橋文化的一部分。

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「你不曉得旅遊就是大老遠跑去別人家做對方感到無聊的事嗎」、「元宵燈節也是找塊地，做一些人工的燈泡，我也很喜歡看喔」、「文化這種東西就是辦久了都不會停就叫文化」、「因為去拍照！走走逛逛的好地方呀」、「心中有美好的人看到美好，心中有燈泡的人看到燈泡」。

其中更有人分享，她每年都會帶著孩子們去耶誕城，「已經連續去5年了」，這是他們家很期待的節日。雖然他們不是外國人也沒有信教，但孩子從11月就會期待要穿什麼新衣服，母女也會討論要穿一樣的洋裝、耳環、鞋子等，「這些東西是一堆無聊的人工燈泡還是滿滿的幸福氛圍感端看個人內心、你的心是什麼」。

其他網友也大推這則留言內容，直呼「跟家人聚在一起就是一種幸福了」、「就是這樣！說得太好了」、「看完你的留言，燃起我的聖誕儀式感魂」、「好幸福啊！用心生活的人人生最精彩」、「真的，人一定要有一個儀式感，每年的12月都是我最期待的節日」、「我也連續去很多年了，今年還沒有開城時小女兒就在問，我們什個時候要去耶誕城呢」。