3生肖2024年轉運了！揚眉吐氣行大運　這類人合太歲：做什麼都順

▲2023年倒數1個月又3天。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已到11月下旬，2023年即將進入倒數計時階段，迎來新的一年，在新的一年有新希望、新轉機的幸運者會是誰呢？星座命理網站《科技紫微網》就分析指出，3生肖在2024年一整年行運可說是名列前茅，運勢會好過2023年，比其他生肖多更多機遇，雖然不是大富大貴，但也很值得滿足。

生肖雞

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辰酉六合運道興旺，肖雞者此年人逢喜事精神爽，生活諸多順意，尤其利於和人打交道。在人際交往、人脈資源擴充以及與人合作謀事業方面，都能有所斬獲。此年腦力與精力都將有不錯的表現，無論是上班族還是自營生意者，都將因此受益，若想開啟更大的格局，則需前往異地、遠方，方能不浪費謀財謀事的好運道。

生肖鼠

肖鼠者歲逢子辰三合之運，運道趨吉利，生活諸多方面也呈現除舊革新之相。此前束縛你的那些限制條件或是阻礙，在龍年將有機會消除、或至少降低影響力。此年之運能提升你的事業發展效率，或是幫你達成生活所願。在好運還沒有到來之前，凡事不可輕言放棄，多一份堅持，就能看到勝利曙光。但此年也易發生口舌是非，招惹小人，須得注意控制個人情緒，避免衝動言行。

生肖猴

肖猴者在2024年三合太歲，運道吉利，呈現突破局限而發展擴張之象。只是這其中的過程難免有辛勞、有挑戰，肖猴者須得秉持「一份付出、一分收穫」之積極心態來應對，才能推動自身持續不斷地進步，開拓更大的流年格局。有三合吉星入運，有利因素增多，肖猴者宜順應運勢，勇往直前，抓住機遇。

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