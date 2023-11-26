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男車禍滿臉血無法呼吸　求助警察卻遭「電擊上銬」重傷昏迷

男子車禍無法呼吸報警求助　卻因「這理由」遭警察電擊上銬

▲里韋羅當時因車禍撞擊力道過大出現呼吸不順。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州男子里韋羅（Jordan Rivero）在2022年7月時發生車禍，當時嚴重的撞擊導致他無法順暢呼吸，所以急忙報警請求協助。沒想到警方抵達現場後，卻認定里韋羅不配合指示，竟然拿電擊槍多次電擊里韋羅的腹部，甚至還在血泊中將里韋羅上銬。警察此舉差點讓傷重的里韋羅喪命，目前里韋羅的律師已經對警方提出訴訟。

根據《每日郵報》報導指出，整起事件發生於2022年7月3日凌晨5點55分左右，當時里韋羅與3名友人結束釣魚，正開車行駛在返家路上，座車卻意外撞擊公路上的水泥桿，強烈撞擊使後座的里韋羅鼻樑斷裂，無法正常呼吸。

里韋羅隨即打電話報警請求協助，更想辦法頂著無法順利呼吸的身軀爬出車外。而在警方抵達現場時，里韋羅正好爬出變形的車體中。在看到警察後，里韋羅隨即大聲呼救，員警漢森（Dyllon Hansen）則要求里韋羅保持冷靜，並且坐在路邊。

透過密錄器影片可以看到，此時里韋羅疑似有點神智不清，他向警方表示自己無法呼吸，甚至試圖掙脫警察，沒想到漢森在這時候對著里韋羅怒吼「他X的給我趴在地上（get on the f***ing ground）」，漢森甚至對著里韋羅的腹部發射電擊槍，而里韋羅則因為電擊而倒臥在地上嚎叫，斷裂的鼻子也噴撒滿地的鮮血。最後在多名警力的壓制下，里韋羅在血泊中遭警方上銬。

事後，里韋羅對當時的警察提出訴訟，而里韋羅的委任律師福曼（Dena Foman）表示，在車禍發生之後，里韋羅的腦部腫脹，同時身上也有創傷，後續在醫院搶救時，甚至發生2至3次的心臟驟停，人也陷入昏迷狀態。雖然在車禍發生5天後，里韋羅因為傷勢過重而被警方釋放，但里韋羅也因為過重的傷勢，失去了追隨父親的腳步、擔任消防員的機會。

為此，律師福曼控訴，表示無法理解里韋羅在沒有任何犯罪與犯罪嫌疑的情況下，為何警察會攻擊一個明顯已經受傷的人，里韋羅當時所需要的是醫療照護。而肇事的警察漢森則回應，當時里韋羅展現出「暴戾性」，他們只是用必要的力量壓制里韋羅。

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