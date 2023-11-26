夜闖女幹部寢室！空軍上尉偷她內衣藏褲襠　躲廁所被抓包遭汰除

▲空軍上尉闖進女幹部寢室偷內衣褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉人豪／台中報導



空軍一名服役16年的林姓上尉，受訓期間闖入女幹部寢室偷內衣褲，被發現後躲進廁所，還把偷到的內衣褲藏進褲檔，被軍方記2大過後核定不適服現役退伍，林男不服提行政訴訟，台中高等行政法院認為，處分沒有瑕疵，予以駁回。

林男至空軍航空技術學院受訓期間，於2022年11月1日未經女幹部同意，進入其寢室拿取內衣褲，軍方得知後召開懲罰評議會會議予以記大過兩次懲罰後，2022年11月29日核定為不適服現役退伍，林男不服，提起訴願，經國防部駁回，林男提行政訴訟。

林男認為，她平時與女幹部相處融洽，否則在女幹部辦公室幫她按摩肩頸時，女幹部豈可能未制止？且事後亦深感懊悔並已道歉、配合調查，主張處分違反比例原則，另違失行為乃私德行為，並未影響軍務，且歷年考績評定都為甲上，原處分未審究良好表現，希望撤銷原處分。

軍方表示，林男2016年於行政室對女性同仁用手指觸碰手臂及腰間，舉止有輕浮不當行為，違反國軍人員行為規範；2022年3月上班洽公期間，誤入女性休息室，經女性同仁發現糾舉，後續又變本加厲肇生本案，女幹部對林男多次藉故碰觸其身體，心生反感，已閃躲示意不歡迎令其罷手，且對林男該行為會提出性騷擾等，如不嚴懲無法收到警惕之效。

軍方認為，林男因歹念於深夜進入異性寢室，拿取貼身衣物，為避免發現而躲藏於廁所，女幹部返回寢室後形跡敗露，隨即將竊得之貼身衣物塞進褲檔，導致女幹部受到極大驚嚇，身心受創。林男事後仍飾詞狡辯，且之前即曾因進入異性寢室遭懲罰，卻未記取教訓，顯見其性別分際觀念淡薄，核予「大過兩次」懲罰實屬適當。

台中高等行政法院審酌，林男行為均非可取，原處分用法俱無違誤，無林男所指違反比例原則之裁量瑕疵或恣意及逾越裁量等情形，林男訴請撤銷為無理由，應予駁回。可上訴。