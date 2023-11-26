「按摩挑逗」人妻淪陷！推拿師：每周1次是妳的福利　妻怒告女客

▲新北推拿師和已婚女客上床約20次，雙方配偶怒告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻在家發現一份法律訴訟文件，才驚覺身為推拿師的丈夫竟偷吃已婚女客，遭對方丈夫告上法院，要賠80萬元。人妻也隨即對女客提告，全案審理時，女客辯稱是人夫在她喪父脆弱之際，趁按摩機會不斷挑逗，兩人才會發生約20次性關係。新北地院根據人夫挨告的判決結果，判定女客也侵害配偶權，要賠50萬元。可上訴。

人妻指出，她於家中發現丈夫阿民（化名）侵害配偶權的法律訴訟文件，經質問阿民，阿民坦承和已婚女客人小雯（化名）發生關係，被小雯丈夫告上法院，要賠80萬元。她得知丈夫出軌後深受打擊，提告對小雯求償100萬元。

小雯則辯稱，去年8月她經歷喪父之痛，伴隨長期椎間盤突出、筋骨酸痛等病痛，心理狀況也跟著惡化，而阿民竟利用推拿按摩機會不斷挑逗她，導致她從8月中旬開始和他發生不倫關係，過程她都是被動配合，並無精神出軌或過夜約會。

而據阿民挨告的判決書指出，小雯的丈夫於今年3月22日偶然發現，妻子傳訊向推拿師阿民抱怨「好為難~~你突然插入超級痛！然後又繼續插我X道，不衛生的」、「我公（老公）也不曾這樣插錯」，阿民回應「沒進去啦，而且根本沒味道，只在洞口而已」、「馬上把這件事忘掉，忘記了就好，每周1次是妳的福利」，讓小雯的丈夫瞬間晴天霹靂，詢問妻子後發現兩人約發生20次性關係，第1次就在按摩工作室裡，憤而對阿民提告，經法院判決阿民要賠80萬元。

新北地院審理，認為小雯和阿民發生性關係，已有先前民事判決為證，小雯侵害配偶權屬實，判她要賠50萬元。全案還可上訴。