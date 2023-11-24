尪抓包外遇「相信老婆」沒追究　小王看不下去自曝情史

記者黃翊婷／綜合報導

朱姓人夫2021年間意外發現鐘姓妻子與黃姓男子互傳「愛你」、「想我喔」等曖昧訊息，甚至直接談論性事，但當時他因為相信妻子的說法，沒有深究，結果黃男在今年6月底主動跑來坦承這段不正當關係，這才知道真的被戴綠帽，憤而決定對兩人提告求償100萬元。新竹地院法官審理後，判鐘女、黃男應連帶賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲朱男相信妻子沒有追究，結果卻是「小王」自己找上門爆料。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

朱男在判決書中主張，和鐘女已經結婚超過10年，婚後發現妻子經常找藉口外出，染上賭博惡習之後，便時常很晚才回家，2021年間他意外看到妻子透過LINE與黃男互傳曖昧訊息，包含「老公」、「老婆」、「愛你」、「想我喔」等等，兩人甚至會在閒聊中直接談論性事。

朱男接著提到，當時他因為相信妻子的說法，所以沒有繼續追究，結果黃男似乎因為不甘心被分手，今年6月底主動跑來向他坦白，並承認兩人之間的互動確實是情侶關係，還發生過「超友誼」的行為，他不滿黃男明知妻子已婚，仍惡意介入，憤而對兩人提告求償100萬元。

鐘女與黃男經過法院合法通知皆未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，在LINE對話紀錄截圖中，鐘女與黃男的確以「老公」、「老婆」相稱，看起來關係十分親暱，兩人也有聊到對於彼此性事的感受，這顯然已經逾越客觀社會大眾所能接受普通朋友間的交往分際，加上兩人經合法通知皆未出庭或提出反駁自證，可見朱男的主張為真，考量到三方的身分、地位、經濟能力等因素，最終判鐘女、黃男應連帶賠償朱男10萬元較為適當，全案仍可上訴。