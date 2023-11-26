亞錦賽大巨蛋開打黃牛氾濫　警專案掃蕩！夫妻檔臉書轉售慘了

▲北市警方針對棒球亞錦賽黃牛氾濫問題展開專案掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

2023年亞洲棒球錦標賽將在12月3日至12月10日間開打，開幕戰選在剛落成的台北大巨蛋室內場館，首日上演經典「台韓大戰」引發球迷高度關注，預售票門票一開賣就秒殺，網路上隨即有不肖人士高價兜售，引發社會高度關注。



日前在台北市長蔣萬安、台北市警局長張榮興關切指示下，台北市警方隨即展開掃蕩網路售票黃牛計畫，台北市警局局刑警大隊及各地分局針對掃蕩黃牛專案執行查緝專案，專案從11月24日周五開跑，目前台北市警方總計查獲22件23人，到案黃牛轉售門票開價從每張門票新台幣最低1千元至最高4600元到不等。





其中警方逮帶回一對家住桃園中壢區的劉姓夫妻（劉男42歲），該夫妻檔透過臉書PO文轉售棒球亞錦賽門票，夫妻倆轉售6張索價4600~3600元不等的門票，賺取不當差價牟利行為明顯，警訊後依違反《社會秩序維護法》第64條2款移送該管法院簡易庭裁處。

知情警透露，目前演唱會黃牛票問題，文化部已修改《文創法》納管處分，但屬體育賽事的黃牛票氾濫問題，《運動產業發展條例》目前修法仍未通過，目前僅有《社維法》相繩，處罰強度顯有不足。

台北市警局呼籲，民眾切勿藉由票券轉售圖利，更不要購買黃牛票券，助長哄抬票價歪風；網路交易更可能買到偽造票券，淪為網購詐欺被害人。如發現販售黃牛票情事，可向主辦單位或警方檢舉，警方定依法調查，以展現打擊不法之決心。

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